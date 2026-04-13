Lula encara fantasma de fracasso de Joe Biden, diz Bloomberg

A pressão sobre o custo de vida no Brasil, impulsionada pela alta dos alimentos e pela redução silenciosa de embalagens, pode dificultar a estratégia de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a Bloomberg, o cenário é comparável ao desgaste enfrentado por Joe Biden nos Estados Unidos em 2024.

O avanço da chamada shrinkflation (reduflação) — quando produtos ficam menores sem redução proporcional de preços — expõe um problema central para o governo: a percepção de perda de poder de compra, mesmo em um cenário de medidas para estimular a renda.

A leitura da Bloomberg é que o ambiente atual no Brasil guarda paralelos com a eleição americana de 2024, quando Biden não conseguiu convencer o eleitorado de que tinha controle sobre o custo de vida.

Naquele momento, o então presidente dos EUA chegou a criticar a shrinkflation publicamente, mas a mensagem não se traduziu em melhora na percepção econômica. A agência aponta que Lula pode enfrentar um obstáculo semelhante, com uma inflação menos evidente, porém sentida no cotidiano.

Custo de vida pressiona percepção do eleitor

A combinação entre alta de alimentos e redução de quantidades nos produtos tem impactado diretamente o consumo das famílias. No dia a dia, isso se traduz em compras que duram menos e exigem reposição mais frequente, elevando o gasto mensal e comprimindo o orçamento, sobretudo entre as classes de renda mais baixa.

Segundo a Bloomberg, o fenômeno já é visível em uma ampla gama de produtos no Brasil, de itens básicos como leite, café e açúcar a bens industrializados, como chocolates e alimentos processados. Em muitos casos, embalagens perderam peso ou volume sem redução proporcional de preços — prática que se intensificou após a pandemia como resposta das empresas ao aumento de custos.

A análise destaca que esse tipo de inflação “invisível” tende a ser mais difícil de combater politicamente, já que não aparece de forma clara nas etiquetas, mas altera a experiência de consumo.

Esse movimento ocorre em um contexto de aceleração recente da inflação de alimentos. Dados mais recentes mostram alta relevante em itens como tomate, cebola, batata e leite, pressionando o índice geral de preços e ampliando o impacto no orçamento doméstico.

O site também aponta que escritórios e empresas, especialmente em centros como a Faria Lima, em São Paulo, têm registrado aumento nos gastos com itens de consumo interno, que precisam repor estoques com mais frequência devido à redução das embalagens.