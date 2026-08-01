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PSTU oficializa candidatura de Hertz Dias à Presidência

Partido também confirmou a candidata ao governo de São Paulo nesta sexta-feira, 31

PSTU lança Hertz Dias à Presidência em convenção em São Paulo (Reprodução/Redes Sociais)

PSTU lança Hertz Dias à Presidência em convenção em São Paulo (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 11h38.

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) oficializou nesta sexta-feira, 31, as candidaturas para as eleições deste ano: Hertz Dias disputa a Presidência da República, enquanto Vera Lúcia concorre ao governo de São Paulo. O anúncio foi feito durante convenção do partido no Sindicato dos Metroviários, no Belém, zona leste da capital paulista.

As chapas completas

A convenção também confirmou os nomes que compõem as chapas: Vanessa Portugal como vice na candidatura presidencial de Hertz Dias, e Renata França como vice-governadora ao lado de Vera Lúcia.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026PSTU — Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado

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