PSTU oficializa candidatura de Hertz Dias à Presidência

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) oficializou nesta sexta-feira, 31, as candidaturas para as eleições deste ano: Hertz Dias disputa a Presidência da República, enquanto Vera Lúcia concorre ao governo de São Paulo. O anúncio foi feito durante convenção do partido no Sindicato dos Metroviários, no Belém, zona leste da capital paulista.

As chapas completas

A convenção também confirmou os nomes que compõem as chapas: Vanessa Portugal como vice na candidatura presidencial de Hertz Dias, e Renata França como vice-governadora ao lado de Vera Lúcia.