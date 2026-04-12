Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas eleições 2026?

As pesquisas eleitorais divulgadas ao longo da última semana reforçam um cenário de equilíbrio na corrida presidencial de 2026. Os levantamentos indicam que o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, mas em empate técnico dentro da margem de erro.

Os dados também apontam estabilidade no primeiro turno, com Lula liderando e Flávio consolidado como principal adversário. A diferença entre os dois varia de décimos a até um ponto percentual nos cenários de segundo turno, sem ultrapassar as margens dos institutos.

As duas pesquisas — do Meio/Ideia e do Datafolha — também mostram que outros candidatos seguem distantes, reforçando a polarização entre PT e PL na eleição presidencial.

A pesquisa do instituto Meio/Ideia, realizada entre 3 e 7 de abril com 1.500 entrevistas, mostra Lula com 40,4% das intenções de voto no primeiro turno, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Outros nomes aparecem distantes, como Ronaldo Caiado (6,5%) e Romeu Zema (3%).

No segundo turno, o levantamento indica empate absoluto: Flávio tem 45,8% contra 45,5% de Lula. A diferença de apenas 0,3 ponto percentual está bem abaixo da margem de erro de 2,5 pontos.

Já a pesquisa do Datafolha, feita entre 7 e 9 de abril com 2.004 entrevistas, indica Lula com 39% no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%. O levantamento confirma a liderança do presidente, mas também aponta maior fragmentação do eleitorado, com 10% de votos brancos ou nulos.

No segundo turno, o cenário se inverte numericamente: Flávio aparece com 46% contra 45% de Lula. Apesar da liderança, o resultado configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Meio/Idea e Datafolha: o que mostram as últimas pesquisas

Pesquisa Meio/Idea

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores, entre os dias 03 e 07 de abril de 2026, por meio de pesquisa telefônica. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por Meio e está registrada no TSE sob o protocolo BR-00605/2026-BRASIL.

Cenário de 1º turno

Cenário 2º turno

Lula x Flávio

Lula x Caiado

Lula: 45%

Ronaldo Caiado: 39%

Branco/Nulo: 12%

Não sabe: 4%

Lula x Zema

Lula: 44.7%

Romeu Zema: 38.7%

Branco/Nulo: 7.3%

Não sabe: 9.3%

Lula x Santos

Lula: 45%

Renan Santos: 26.4%

Branco/Nulo: 20%

Não sabe: 8.6%

Lula x Aldo

Lula: 46%

Aldo Rebelo: 22.6%

Branco/Nulo: 21%

Não sabe: 10.4%

Pesquisa Datafolha

Ao todo, 2.004 pessoas de todo o país foram entrevistadas entre 7 e 9 de abril. A margem de erro do Datafolha é de dois pontos percentuais para mais ou menos, e o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%.

Cenário 1º turno

Lula: 39%

Flávio Bolsonaro: 35%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 4%

Renan Santos: 2%

Aldo Rebelo: 1%

Cabo Daciolo: 1%

Branco/nulo: 10%

Não saben: 4%

Cenários 2º turno

Lula x Flávio

Lula (PT): 45% (46% em março e 51% em dezembro);

(46% em março e 51% em dezembro); Flávio Bolsonaro (PL): 46% (43% em março e 36% em dezembro);

46% (43% em março e 36% em dezembro); Branco/nulo/nenhum: 8% (10% em março e 12% em dezembro);

8% (10% em março e 12% em dezembro); Não sabem: 1% (1% em março e em dezembro).

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabem: 2%

Lula x Romeu Zema