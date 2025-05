Fies: Entenda as condições de financiamento e requisitos para inscrição

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação que oferece financiamento para cursos superiores em instituições privadas, permitindo que o estudante pague a mensalidade após a conclusão do curso, com juros reduzidos ou até mesmo zerados.

Quem pode se inscrever no Fies 2025?

Estudantes que tenham participado do Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota superior a zero na redação.

Não podem participar quem já concluiu o ensino superior, está inadimplente com o Fies ou com o Programa de Crédito Educativo.

Fies Social

O programa possui o Fies Social, que reserva pelo menos 50% das vagas para estudantes com **renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 706 em 2025), inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Para esses estudantes, o financiamento pode cobrir até 100% dos encargos educacionais.

Como funciona o financiamento?

O Fies financia parte ou a totalidade das mensalidades, de acordo com a renda familiar.

O teto de financiamento é de R$ 42,9 mil por semestre (R$ 7,15 mil por mês), e para cursos de medicina, o teto é de R$ 60 mil por semestre (R$ 10 mil por mês).

O estudante começa a pagar o financiamento após a conclusão do curso, com condições facilitadas.

Inscrição no Fies 2025

As inscrições para o Fies 2025 são feitas exclusivamente pela internet, no Portal Acesso Único do MEC, utilizando a conta Gov.br para login. No momento da inscrição, o candidato deve informar dados pessoais, autodeclarar o perfil étnico-racial para vagas reservadas e escolher até três opções de cursos.

O Fies 2025 oferece mais de 112 mil vagas distribuídas em todas as regiões do Brasil, com prioridade para estudantes de baixa renda que atendam aos requisitos do programa.