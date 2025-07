CadÚnico: Fies Social oferece financiamento integral usando cadastro

A modalidade social do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), lançada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2024, permite que estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo e cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) financiem até 100% dos encargos educacionais.

O CadÚnico, utilizado para identificar famílias de baixa renda no Brasil, dá acesso a programas sociais como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Estudantes pré-selecionados para o Fies Social com renda per capita de até meio salário mínimo não precisam comprovar a renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), mas devem validar as outras informações na comissão.

Caso haja divergência nas informações sobre a renda, será exigida documentação adicional.

Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), é necessário apresentar um laudo médico comprovando a deficiência e o grau, com referência ao código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Também em 2024, o Fies passou a reservar vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de PCDs.Candidatos com esse perfil devem declarar sua etnia ou situação de deficiência ao se inscrever.

As inscrições para o segundo semestre de 2025 estão abertas até 18 de julho, com 74.500 vagas disponíveis em 18.419 cursos de 1.215 instituições privadas. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.