ProUni: Saiba como funcionam as inscrição e critérios para bolsas de estudo

O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior no Brasil. Para se inscrever no ProUni 2025, o candidato deve ter participado do Enem 2023 ou 2024, obtendo no mínimo 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação.

Quem pode se inscrever no ProUni 2025?

Podem participar estudantes que:

Tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública, ou

Tenham cursado o ensino médio integralmente em escola particular como bolsista integral, ou

Tenham cursado o ensino médio parcialmente em escola pública e parcialmente em escola particular como bolsista integral ou parcial, ou

Sejam pessoas com deficiência, ou

Sejam professores da rede pública em exercício, concorrendo exclusivamente a cursos de licenciatura e pedagogia (nesse caso, sem exigência de renda).

Critérios de renda para bolsas

Bolsa integral (100%): Renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo (em 2025, o salário mínimo é R$ 1.518).

Bolsa parcial (50%): Renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos.

Ações afirmativas no ProUni

O ProUni reserva bolsas para pessoas com deficiência e para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, promovendo a inclusão social e garantindo mais acesso à educação superior.