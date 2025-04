Fies 2025: inscrições para vagas remanescentes começam nesta terça-feira, 22

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura das inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao primeiro semestre de 2025.

Os interessados poderão se inscrever a partir de terça-feira, 22 de abril, até o dia 29 do mesmo mês, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O edital nº 7/2025, publicado em 17 de abril, traz todas as informações sobre o processo seletivo.

Resultado e comprovação de informações

O resultado da pré-seleção será divulgado em 6 de maio, incluindo chamada única e lista de espera. Os candidatos pré-selecionados deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior (IES) nos dias 7 e 8 de maio para validar as informações fornecidas na inscrição.

O que são as vagas remanescentes?

As vagas remanescentes são aquelas não preenchidas nas etapas regulares do Fies. Elas destinam-se a estudantes que possam cumprir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre letivo de 2025 no curso, turno e local escolhidos.

Reservas e cotas

Fies Social: 50% das vagas remanescentes são reservadas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Cotas Étnico-Raciais e Pessoas com Deficiência: Vagas são reservadas proporcionalmente à população da unidade federativa onde a IES está localizada, conforme dados do IBGE. Candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência têm direito a essa reserva.

Os pré-selecionados pelo Fies Social podem solicitar financiamento integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais da instituição.

Requisitos para inscrição

Para participar do processo seletivo, o candidato deve:

Ter participado do Enem a partir de 2010, com nota válida até antes da abertura das inscrições.

Ter média mínima de 450 pontos nas cinco provas e nota superior a zero na redação.

Não ter participado do Enem como “treineiro”.

Ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Estar apto a cumprir a frequência mínima exigida para o semestre no curso, turno e local escolhidos.

Vagas disponíveis em 2025

Neste ano, o MEC oferecerá mais de 112 mil vagas pelo Fies. No primeiro semestre, foram disponibilizadas 67.301 vagas. As demais serão ofertadas no processo seletivo do segundo semestre, incluindo aquelas não preenchidas após as convocações das vagas remanescentes do primeiro semestre.

Informações importantes para candidatos

Estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no CadÚnico, estão dispensados da comprovação de renda na CPSA, mas devem validar as demais informações.

Candidatos com deficiência precisam apresentar laudo médico com o código da Classificação Internacional de Doenças (CID) para comprovação.

Todos os pré-selecionados devem acompanhar os prazos e seguir rigorosamente os procedimentos do edital para garantir a vaga.

Sobre o Fies

Criado pela Lei nº 10.260/2001, o Fies é um programa do MEC que oferece financiamento para estudantes de cursos superiores em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).