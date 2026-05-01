Dia do Trabalho: 6 exemplos de avanços na saúde dos colaboradores

Dia 1° de maio é Dia do Trabalho ( Drazen Zigic/Shutterstock)
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Publicado em 1 de maio de 2026 às 07h00.
No Dia do Trabalho, observamos como a preocupação com o bem-estar dos colaboradores deixou de ocupar um papel coadjuvante dentro das organizações para assumir uma posição central na estratégia corporativa.
A transformação, que se intensifica com a vigência da NR-1, redefine o próprio conceito de desempenho. Como reflexo desse movimento, líderes de diferentes setores já tratam o tema como um pilar de governança.
Para criar um panorama nacional, selecionamos seis grandes empresas para listar seus avanços na priorização da saúde do trabalhador.
A Philip Morris Brasil (PMB) foi chancelada recentemente com o Selo Azul, nível máximo de reconhecimento concedido pela Mercer Marsh Benefícios, após auditoria que atestou a excelência dos seus programas de saúde e o cuidado com funcionários.
Para a companhia, o reconhecimento é um reflexo direto da cultura organizacional da PMB, expressa no PMI DNA, sustentado pelos pilares:
Na prática, esses valores refletem a missão da companhia de não liderar apenas a transformação do setor, mas também o padrão de excelência na gestão de pessoas.
Entre os destaques da sua estratégia que garantiram o reconhecimento, a PMB lista:
Desde 2024, a Merck oferece assistência financeira para o corpo de colaboradores em suas jornadas reprodutivas como parte de uma iniciativa global da companhia.
O programa, acessível desde o primeiro dia de vínculo empregatício, contempla o reembolso de custos com diversos procedimentos relacionados ao suporte para a fertilidade, incluindo:
A abrangência do auxílio engloba todos os funcionários da multinacional, independentemente do nível hierárquico, incluindo seus parceiros e/ou parceiras, sem distinção de estado civil ou orientação afetivo-sexual1.
Desde o lançamento do programa, 48 profissionais da Merck no Brasil foram beneficiados por essa iniciativa de cuidado.
A Diageo se destaca pelo compromisso com a promoção de um ambiente corporativo inclusivo e focado em bem-estar. Entre as iniciativas, a companhia destaca:
Licença Familiar: Como pilar central desse cuidado corporativo, a empresa adotou a política de Licença Familiar. Para além do que a legislação brasileira prevê, a Diageo disponibiliza, 180 dias (seis meses) de licença remunerada.
Programa Journey: Criado em 2022, o projeto atua no combate à exclusão e marginalização profissional da comunidade trans no estado do Ceará, por meio da qualificação na modalidade Jovem Aprendiz na unidade da Ypióca.
Com mais de 120 horas de capacitação técnica e comportamental em áreas que vão do Financeiro à Produção, a iniciativa prepara e insere pessoas trans no mercado de trabalho com oportunidades reais de desenvolvimento.
As ações da SYN combinam benefícios como Totalpass, Wellhub e C4 Life a programas de desenvolvimento de lideranças, reconhecimento, engajamento e ações de voluntariado corporativo, que estimulam o senso de pertencimento e propósito.
Em 2026, a companhia avança com o lançamento de um programa estruturado de bem-estar, baseado em dados e direcionado às necessidades reais dos colaboradores.
A consistência da estratégia se reflete tanto no alto engajamento nas iniciativas de voluntariado, quanto em reconhecimentos relevantes, como a certificação Great Place to Work pelo terceiro ano consecutivo e a entrada na carteira do índice GPTW da B3.
Com uma estratégia orientada à promoção da saúde integral e da qualidade de vida de seus colaboradores, a Tecban oferece plano de saúde e odontológico aliados a programas estruturados de cuidado contínuo. Entre as principais iniciativas estão:
Programa de Crônicos: voltado a colaboradores com doenças crônicas. A ação prevê acompanhamento especializado e a possibilidade de isenção da coparticipação no plano de saúde.
Programa de Gestante: oferece suporte diferenciado às colaboradoras durante a gravidez. A iniciativa inclui a possibilidade de upgrade no plano de saúde para acomodação em apartamento.
Programa de Saúde Mental: prevê sessões gratuitas com psicólogos e atendimento 24h, em casos de crises e emergência emocional, garantindo total suporte e acompanhamento individualizado.
A Unipar mantém o compromisso estratégico com o capital humano com política de benefícios desenhada sob uma perspectiva de cuidado holístico.
Eixos de Sustentação do Bem-Estar:
Saúde e Proteção Integral: a dedicação à família é materializada no auxílio creche e no auxílio específico para filhos com deficiência (PCD), assegurando suporte em etapas fundamentais da vida.
Gestão da Saúde Física e Qualidade de Vida: o ambiente corporativo é planejado para incentivar hábitos saudáveis e pausas necessárias, integrando ginástica laboral, acesso a cadeiras de massagem e a estrutura do Espaço Equilibre.
Equilíbrio e Flexibilidade: com a adoção do regime de home office e políticas de maternidade e paternidade, a Unipar promove um ambiente que respeita a flexibilidade necessária para conciliar demandas profissionais e pessoais.
Planejamento e Desenvolvimento Profissional: programas estruturados de previdência privada e PLR, além do incentivo à formação e ao desenvolvimento contínuo via ADUC
Canais de Apoio e Escuta: a valorização do colaborador passa pela disponibilidade de canais de comunicação direta, como o Canal Equilibre, que oferece suporte especializado e acolhimento contínuo.
Esta estrutura de benefícios não compõe apenas um pacote de vantagens, mas representa a visão da Unipar sobre o valor do colaborador.