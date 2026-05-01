Dia do Trabalho: 6 exemplos de avanços na saúde dos colaboradores

No Dia do Trabalho, observamos como a preocupação com o bem-estar dos colaboradores deixou de ocupar um papel coadjuvante dentro das organizações para assumir uma posição central na estratégia corporativa.

A transformação, que se intensifica com a vigência da NR-1, redefine o próprio conceito de desempenho. Como reflexo desse movimento, líderes de diferentes setores já tratam o tema como um pilar de governança.

Para criar um panorama nacional, selecionamos seis grandes empresas para listar seus avanços na priorização da saúde do trabalhador.

1. Estratégia da Philip Morris Brasil resulta em selo de excelência de bem-estar corporativo

A Philip Morris Brasil (PMB) foi chancelada recentemente com o Selo Azul, nível máximo de reconhecimento concedido pela Mercer Marsh Benefícios, após auditoria que atestou a excelência dos seus programas de saúde e o cuidado com funcionários.

Para a companhia, o reconhecimento é um reflexo direto da cultura organizacional da PMB, expressa no PMI DNA, sustentado pelos pilares:

“A gente se importa”,

“Somos melhores juntos”

“Mudamos o jogo”.

Na prática, esses valores refletem a missão da companhia de não liderar apenas a transformação do setor, mas também o padrão de excelência na gestão de pessoas.

Entre os destaques da sua estratégia que garantiram o reconhecimento, a PMB lista:

Apoio com atendimento 24 horas, que oferece suporte psicológico, jurídico e consultoria financeira.

Políticas de flexibilidade, benefícios financeiros e ferramentas que centralizam e facilitam o acesso aos recursos disponíveis aos colaboradores.

Parcerias com empresas especializadas em saúde e qualidade de vida.

Oferta de planos médico e odontológico, subsídio a medicamentos e vacinas, e seguro de vida.

2. Merck investe na saúde reprodutiva dos colaboradores

Desde 2024, a Merck oferece assistência financeira para o corpo de colaboradores em suas jornadas reprodutivas como parte de uma iniciativa global da companhia.

O programa, acessível desde o primeiro dia de vínculo empregatício, contempla o reembolso de custos com diversos procedimentos relacionados ao suporte para a fertilidade, incluindo:

Fertilização In Vitro (FIV),

Inseminação Intrauterina (IUI),

Congelamento de gametas,

Tratamentos para infertilidade masculina.

A abrangência do auxílio engloba todos os funcionários da multinacional, independentemente do nível hierárquico, incluindo seus parceiros e/ou parceiras, sem distinção de estado civil ou orientação afetivo-sexual1.

Desde o lançamento do programa, 48 profissionais da Merck no Brasil foram beneficiados por essa iniciativa de cuidado.

3. Diageo foca em melhorias para o ambiente de trabalho

A Diageo se destaca pelo compromisso com a promoção de um ambiente corporativo inclusivo e focado em bem-estar. Entre as iniciativas, a companhia destaca:

Licença Familiar: Como pilar central desse cuidado corporativo, a empresa adotou a política de Licença Familiar. Para além do que a legislação brasileira prevê, a Diageo disponibiliza, 180 dias (seis meses) de licença remunerada.

Programa Journey: Criado em 2022, o projeto atua no combate à exclusão e marginalização profissional da comunidade trans no estado do Ceará, por meio da qualificação na modalidade Jovem Aprendiz na unidade da Ypióca.

Com mais de 120 horas de capacitação técnica e comportamental em áreas que vão do Financeiro à Produção, a iniciativa prepara e insere pessoas trans no mercado de trabalho com oportunidades reais de desenvolvimento.

4. A evolução da estratégia de bem-estar da SYN

As ações da SYN combinam benefícios como Totalpass, Wellhub e C4 Life a programas de desenvolvimento de lideranças, reconhecimento, engajamento e ações de voluntariado corporativo, que estimulam o senso de pertencimento e propósito.

Em 2026, a companhia avança com o lançamento de um programa estruturado de bem-estar, baseado em dados e direcionado às necessidades reais dos colaboradores.

A consistência da estratégia se reflete tanto no alto engajamento nas iniciativas de voluntariado, quanto em reconhecimentos relevantes, como a certificação Great Place to Work pelo terceiro ano consecutivo e a entrada na carteira do índice GPTW da B3.

5. Tecban investe em programas de saúde e bem-estar para colaboradores

Com uma estratégia orientada à promoção da saúde integral e da qualidade de vida de seus colaboradores, a Tecban oferece plano de saúde e odontológico aliados a programas estruturados de cuidado contínuo. Entre as principais iniciativas estão:

Programa de Crônicos: voltado a colaboradores com doenças crônicas. A ação prevê acompanhamento especializado e a possibilidade de isenção da coparticipação no plano de saúde.

Programa de Gestante: oferece suporte diferenciado às colaboradoras durante a gravidez. A iniciativa inclui a possibilidade de upgrade no plano de saúde para acomodação em apartamento.

Programa de Saúde Mental: prevê sessões gratuitas com psicólogos e atendimento 24h, em casos de crises e emergência emocional, garantindo total suporte e acompanhamento individualizado.

6. Unipar mantém o compromisso estratégico com o capital humano como pilar de sua sustentabilidade e excelência operacional

A Unipar mantém o compromisso estratégico com o capital humano com política de benefícios desenhada sob uma perspectiva de cuidado holístico.

Eixos de Sustentação do Bem-Estar:

Saúde e Proteção Integral: a dedicação à família é materializada no auxílio creche e no auxílio específico para filhos com deficiência (PCD), assegurando suporte em etapas fundamentais da vida.

Gestão da Saúde Física e Qualidade de Vida: o ambiente corporativo é planejado para incentivar hábitos saudáveis e pausas necessárias, integrando ginástica laboral, acesso a cadeiras de massagem e a estrutura do Espaço Equilibre.

Equilíbrio e Flexibilidade: com a adoção do regime de home office e políticas de maternidade e paternidade, a Unipar promove um ambiente que respeita a flexibilidade necessária para conciliar demandas profissionais e pessoais.

Planejamento e Desenvolvimento Profissional: programas estruturados de previdência privada e PLR, além do incentivo à formação e ao desenvolvimento contínuo via ADUC

Canais de Apoio e Escuta: a valorização do colaborador passa pela disponibilidade de canais de comunicação direta, como o Canal Equilibre, que oferece suporte especializado e acolhimento contínuo.

Esta estrutura de benefícios não compõe apenas um pacote de vantagens, mas representa a visão da Unipar sobre o valor do colaborador.