Fachin marca julgamento do plenário do STF de investigação sobre Moraes no caso Master

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, marcou para as 10h do dia 15 de setembro, terça-feira, a sessão extraordinária do plenário da Corte que deverá decidir se abre uma investigação sobre os fatos divulgados em um relatório da Polícia Federal que expõe a relação de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, controlador do extinto Banco Master.

A decisão foi tomada após Fachin ser pressionado por colegas e ex-colegas de Corte, além de interlocutores do governo Lula, a tomar providências após a escalada na crise que toma o STF há pelo menos uma semana e que se agravou com a decisão do ministro André Mendonça de afastar preventivamente o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, por ter produzido relatórios de inteligência usados por Moraes para pedir investigações contra Mendonça.

O presidente do STF também atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União para anular a decisão e reconduzir Rodrigues ao cargo.