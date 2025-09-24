FAB vai adquirir 11 helicópteros Black Hawk por R$ 1,2 bilhão

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou, na última sexta-feira, a intenção de adquirir 11 helicópteros Black Hawk do Exército dos Estados Unidos, com um investimento de R$ 1,2 bilhão. O plano de aquisição foi publicado no Diário Oficial da União.

A aquisição será realizada por meio do programa Black Hawk Exchange Sales Team (BEST), que permite a venda de aeronaves usadas do exército americano a países aliados. Os recursos obtidos com essa venda são utilizados para a compra de novos equipamentos pelos militares dos Estados Unidos.

A venda dos helicópteros será intermediada pela empresa Ace Aeronautics, com o custo total de US$ 229,9 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Com a compra, a FAB passará a contar com 24 helicópteros Black Hawk em sua frota.

Aquisição sem licitação e prazo para manifestação

A aquisição das aeronaves será feita sem a necessidade de licitação. De acordo com o Tribunal de Contas da União, foi aberto um prazo de dez dias úteis para que qualquer interessado possa se manifestar sobre a compra.

Segundo informações da fabricante, os helicópteros Black Hawk têm a capacidade de carregar mais de quatro toneladas de suprimentos, tanto na carga interna quanto externa. As aeronaves são versáteis, podendo ser usadas em missões de combate a incêndios, ações humanitárias ou resgates. Além disso, podem ser equipadas com armamentos.

As Forças Armadas brasileiras já operam helicópteros Black Hawk, que foram utilizados em diversas missões importantes, como operações em áreas afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul, atividades de resgate no território indígena Yanomami e, mais recentemente, no combate aos incêndios no Pantanal.