FAB intercepta aeronave suspeita vinda do Peru sem plano de voo

Piloto realizou pouso em área desabitada no Amazonas e foi preso com apoio da Polícia Federal

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09h32.

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nesta segunda-feira, uma aeronave suspeita que entrou no espaço aéreo nacional vinda do Peru sem plano de voo, matrícula ou comunicação com os órgãos de controle. A operação foi conduzida pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), em coordenação com a Polícia Federal.

Um caça A-29 Super Tucano foi acionado para a abordagem. Segundo a FAB, após tentativas de contato sem resposta, foram aplicados os procedimentos previstos, incluindo tiros de aviso e de detenção. O piloto acabou realizando pouso em uma área desabitada próxima a Tefé, no Amazonas.

Prisão do piloto e apoio da Polícia Federal

Com apoio de um helicóptero H-60 Black Hawk, agentes da Polícia Federal chegaram ao local e prenderam o suspeito.

A ação integra os esforços conjuntos do Ministério da Defesa e de órgãos de segurança pública no combate ao narcotráfico, no âmbito da Operação Ostium e do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF).

 

Acompanhe tudo sobre:FABAviõesPeru

