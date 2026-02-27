Exército indica coronel médica para generalato pela primeira vez

A indicação da coronel médica Cláudia Lima Gusmão Cacho ao generalato do Exército Brasileiro marca um fato inédito na história da Força.

Se confirmada por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela se tornará a primeira mulher a alcançar o posto de oficial-general na instituição, que passou a admitir mulheres em seus quadros permanentes apenas nos anos 1990.

A promoção foi aprovada em votação secreta pelo Alto-Comando do Exército e depende agora de formalização pelo Palácio do Planalto.

Natural de Recife, Cláudia tem 57 anos, é médica pediatra e ingressou no Exército em 30 de janeiro de 1996, como oficial temporária no então 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Goiânia. Dois anos depois, concluiu o Curso de Formação de Oficiais Médicos na Escola de Saúde do Exército.

Formada em Medicina pela Universidade de Pernambuco, realizou residência em Pediatria no Instituto Materno Infantil de Pernambuco e possui pós-graduação em Administração Hospitalar, além de MBA em Gestão Estratégica de Saúde pela Fundação Getulio Vargas.

Cargos de comando e atuação na saúde militar

Ao longo da carreira, ocupou funções estratégicas na estrutura de saúde do Exército. Foi chefe do Escalão de Saúde do Comando da 1ª Região Militar, subdiretora de Legislação e Perícias Médicas da Diretoria de Saúde e chefiou a Divisão de Perícias Médicas da Inspetoria de Saúde do Comando Militar do Nordeste. Também atuou como adjunta da Inspetoria de Saúde do Comando da 9ª Região Militar.

No comando de unidades hospitalares, dirigiu o Hospital de Guarnição de Natal e o Hospital Militar de Área de Campo Grande. Mais recentemente, foi subdiretora técnica do Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro.

Na formação militar, concluiu o Curso de Aperfeiçoamento na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, em 2007, e o Curso de Comando e Estado-Maior de Serviços na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, em 2013.

Entre as condecorações recebidas estão a Medalha Militar de Prata, a Medalha do Pacificador, a Medalha Marechal Hermes de Bronze com uma Coroa, a Medalha Marechal Osório – O Legendário, a Ordem do Mérito Militar no grau de Oficial e o Distintivo de Comando Dourado.

Ampliação da presença feminina no Exército

Em 2025, o Exército Brasileiro promoveu, pela primeira vez, mulheres à graduação de subtenente, consolidando a presença feminina no topo da carreira das praças. As militares integravam a turma pioneira de 2002, formada por 16 mulheres e quatro homens.

No mesmo ano, a Força iniciou a preparação para o ingresso das primeiras mulheres soldados no Serviço Militar. Ao todo, 33.720 mulheres se alistaram em 2025, e 1.010 devem ser incorporadas em 2 de março de 2026, ampliando a participação feminina na instituição.

*Com informações do O Globo