Ruptura entre Pentágono e Anthropic expõe debates no uso militar da IA

O governo dos Estados Unidos rompeu, nesta semana, a cooperação com a Anthropic após a empresa se recusar a flexibilizar regras internas que restringem o uso de seus modelos de inteligência artificial em vigilância doméstica em larga escala e em armas autônomas.

A decisão partiu do secretário de Defesa, Pete Hegseth, e foi endossada pelo presidente Donald Trump.

A startup, que desenvolve o assistente Claude, vinha negociando com o Pentágono a ampliação do uso de seus sistemas em operações militares e de inteligência.

O CEO da empresa, Dario Amodei, afirmou que os modelos de “fronteira” ainda não são confiáveis para operar armas autônomas e que a companhia não pretende fornecer tecnologia que, em sua avaliação, possa colocar militares e civis em risco.

Após o impasse, o Departamento de Defesa classificou a Anthropic como risco para a cadeia de suprimentos, o que pode limitar contratos da empresa com outras áreas do governo. A medida abriu espaço para concorrentes avançarem em acordos com as Forças Armadas.

A OpenAI anunciou um contrato para fornecer sistemas de IA ao Pentágono em ambientes classificados, afirmando que o uso atende às suas próprias diretrizes de segurança.

O subsecretário de Defesa para pesquisa e engenharia, Emil Michael, afirmou que o emprego de IA pelas Forças Armadas ocorre dentro dos limites legais e que cabe ao Congresso definir regras sobre vigilância e armamentos autônomos.

Segundo ele, a tecnologia tem sido usada principalmente para tarefas de logística, análise de dados e organização de documentos em ambientes sigilosos.

O uso da IA no governo americano

A tensão expôs uma disputa mais ampla sobre o papel da IA em segurança nacional. Para o Pentágono, sistemas automatizados podem ser decisivos em cenários de resposta rápida, como defesa contra enxames de drones ou mísseis hipersônicos, ainda que com supervisão humana. Para parte do setor de tecnologia, o avanço da IA exige limites claros para evitar usos considerados eticamente inaceitáveis.

Executivos e investidores também veem reflexos do debate no mercado financeiro. Segundo o Wall Street Journal, um relatório da Citrini Research que projetou impactos severos da automação sobre empregos de escritório alimentou volatilidade em ações de empresas de tecnologia e serviços.

O tema reforçou temores, especialmente no Vale do Silício, de que a IA amplie desigualdades e reduza oportunidades no mercado de trabalho qualificado.

Apesar do embate, autoridades americanas dizem que a tecnologia da Anthropic já foi utilizada em aplicações de cibersegurança e apoio a operações militares por meio de parcerias com empresas de dados, como a Palantir Technologies. O Departamento de Defesa afirma que, até agora, as restrições da empresa não impediram usos operacionais relevantes.