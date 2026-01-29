Brasil

Lula faz exames e passará por cirurgia de catarata nesta sexta-feira, diz Planalto

Nesta tarde, o chefe do Executivo segue rotina de trabalho na Granja do Torto

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13h37.

Última atualização em 29 de janeiro de 2026 às 13h45.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta quinta-feira, 29 de janeiro, exames pré-operatórios para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Segundo um comunicado do Planalto, o procedimento acontecerá nesta sexta-feira, 30.

Nesta tarde, o chefe do Executivo segue rotina de trabalho na Granja do Torto.

O presidente brasileiro já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020. Na época, ele interrompeu a sua atuação como cabo eleitoral da disputa municipal que estava em andamento.

Lula voltou ao Brasil na noite de quarta-feira após viagem ao Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

*Mais informações em instantes.

