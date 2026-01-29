Lula faz exames e passará por cirurgia de catarata nesta sexta-feira, diz Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, na manhã desta quinta-feira, 29 de janeiro, exames pré-operatórios para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Segundo um comunicado do Planalto, o procedimento acontecerá nesta sexta-feira, 30.

Nesta tarde, o chefe do Executivo segue rotina de trabalho na Granja do Torto.

O presidente brasileiro já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020. Na época, ele interrompeu a sua atuação como cabo eleitoral da disputa municipal que estava em andamento.

Lula voltou ao Brasil na noite de quarta-feira após viagem ao Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

*Mais informações em instantes.