Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Anvisa aprova primeira versão nacional do Ozempic após fim da patente

Ozivy, da EMS, é a primeira caneta de semaglutida sintética aprovada para comercialização no Brasil

Ozempic: patente cai em 2026, quando Biomm deve começar a comercializar biossimilares no Brasil (GettyImages)

Ozempic: patente cai em 2026, quando Biomm deve começar a comercializar biossimilares no Brasil (GettyImages)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de maio de 2026 às 09h31.

Última atualização em 26 de maio de 2026 às 09h33.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta terça-feira, 26, o registro do Ozivy, primeira caneta de semaglutida sintética aprovada para comercialização no Brasil.

O produto utiliza o mesmo princípio ativo do Ozempic, medicamento da Novo Nordisk cuja patente expirou em 20 de março.

O novo medicamento é classificado como um análogo sintético de um produto biológico já registrado no país. O pedido foi protocolado pela EMS em 2023. Segundo a Anvisa, o pedido passou pelo processo técnico de avaliação de eficácia, segurança e qualidade exigido pela agência reguladora.

A análise seguiu a fila prioritária definida para medicamentos da classe GLP-1, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”, conforme as regras do Edital de Chamamento 12/2025.

Atualmente, a Anvisa mantém outros cinco pedidos de medicamentos sintéticos com semaglutida em análise, além de um produto biológico.

Hoje, uma única caneta do Ozempic pode chegar a R$ 1.384. É quase o valor de um salário mínimo em São Paulo (hoje em R$ 1.621) e cerca de duas cestas básicas (a mais cara do Brasil, custando R$ 852,8).

A expectativa é que, com maior oferta no mercado, os preços caiam no médio prazo.

O que é o Ozivy

O Ozivy foi aprovado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado, como complemento à dieta e exercícios físicos. O medicamento poderá ser usado tanto em monoterapia, nos casos em que a metformina for inadequada, quanto em associação com outros tratamentos para diabetes.

O medicamento será vendido em canetas preenchidas de aplicação semanal e exigirá armazenamento refrigerado entre 2°C e 8°C antes e depois do início do tratamento.

A condição difere do Ozempic, que pode permanecer fora da geladeira por até seis semanas após o primeiro uso, desde que em temperaturas de até 30°C.

A Anvisa aprovou quatro apresentações comerciais do produto, com diferentes combinações de canetas, volumes e agulhas. Como ocorre com outros medicamentos da categoria GLP-1, a venda dependerá de receita médica em duas vias.

Semaglutida sintética amplia disputa no mercado de GLP-1

A aprovação do Ozivy ocorre em meio à corrida da indústria farmacêutica pelo mercado de medicamentos à base de semaglutida, substância utilizada tanto no controle do diabetes quanto em tratamentos contra obesidade.

Até então, todos os medicamentos com semaglutida registrados no Brasil eram classificados como biológicos, produzidos a partir de insumos farmacêuticos ativos de origem biotecnológica. Esse grupo inclui vacinas, anticorpos monoclonais, hemoderivados e análogos de GLP-1 desenvolvidos por processos biológicos.

Os análogos sintéticos, por outro lado, são produzidos por síntese química. O processo permite obter moléculas menores, mais estáveis e reproduzíveis de forma idêntica. Ainda assim, a Anvisa classifica esses medicamentos como produtos de alta complexidade técnica, já que combinam características típicas de fármacos sintéticos e biológicos.

Segundo a agência, a avaliação desse tipo de medicamento representa um desafio regulatório global. A Anvisa está entre as primeiras autoridades sanitárias do mundo a conceder registro para uma semaglutida sintética.

A agência também destacou que o Ozivy não é considerado um medicamento genérico. Pela regulamentação brasileira, produtos biológicos não possuem equivalentes genéricos. O medicamento foi enquadrado como “medicamento novo”, apesar de utilizar um princípio ativo já conhecido.

Apesar da aprovação regulatória, o produto ainda depende da definição de preço pela CMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, antes de chegar às farmácias. A decisão sobre o início das vendas ficará a cargo da EMS.

Para eventual oferta no SUS, Sistema Único de Saúde, o medicamento ainda precisará passar por avaliação da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, além de aprovação do Ministério da Saúde.

Acompanhe tudo sobre:Ozempic

Mais de Brasil

Pré-campanha de Flávio aposta em agenda com Trump para conter desgaste

Cláudio Castro é alvo de nova operação da PF contra aportes no Banco Master

Câmara prevê fim da escala 6x1 com jornada de 40 horas em até um ano

Votação do fim da escala 6x1 é adiada por pedido de vista de deputado do PL

Mais na Exame

Future of Money

Blockchain pode impedir manipulação de provas digitais, diz pesquisa acadêmica

Esporte

Bia Haddad bate dupla favorita e avança às oitavas em Roland Garros

Mercados

Bolsa do Japão renova recordes: 'não parece rali passageiro', dizem analistas

Carreira

Nova NR-1: empresas ampliam monitoramento e treinamentos sobre saúde mental