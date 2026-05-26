Real Time Big Data: cinco nomes aparecem empatados na corrida ao Senado por Sergipe

A corrida pelas duas vagas de Sergipe em disputa no Senado ainda aparece incerta, segundo o levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira, 26. No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, os quatro primeiros pré-candidatos aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O delegado André David (Republicanos) aparece com 15% das intenções de voto. Na sequência, Dr. Eduardo Amorim (Republicanos) e André Moura (União) aparecem com 13% cada. Rodrigo Valadares (PL) registra 12%. Edvaldo Nogueira (PDT), com 11%, e Rogério Carvalho (PT), com 10%.

O delegado Alessandro Vieira (MDB) soma 8%, enquanto o coronel Rocha (PL) aparece com 6%. Iran Barbosa (Psol) registra 2%. Os votos nulos e brancos chegam a 5%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

1º e 2º votos

Nos cenários separados por primeiro e segundo voto, André David mantém a liderança em ambos. No primeiro voto, ele aparece com 16%, seguido por Dr. Eduardo Amorim, Rodrigo Valadares e Rogério Carvalho, todos com 13%. Edvaldo Nogueira registra 12%, André Moura tem 11% e Delegado Alessandro Vieira soma 10%.

Já no segundo voto, André David e André Moura lideram empatados com 14%. Dr. Eduardo Amorim aparece com 12%, Rodrigo Valadares registra 11% e Edvaldo Nogueira tem 10%. Rogério Carvalho soma 8%, enquanto o Delegado Alessandro Vieira registra 6%.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 25 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SE-06384/2026.