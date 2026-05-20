Esta é a pior capital para se viver no Brasil em 2026; veja ranking

Porto Velho (RO) lidera o ranking das capitais com a pior qualidade de vida do Brasil em 2026, com nota 58,59, segundo o novo Índice de Progresso Social Brasil, o IPS Brasil, divulgado nesta quarta-feira, 20.

O levantamento, que avalia os 5.570 municípios brasileiros, também aponta Macapá (AP), Maceió (AL), Salvador (BA) e Recife (PE) entre as capitais com os menores índices do país.

As capitais com pior desempenho no levantamento estão concentradas principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

O estudo mede a capacidade dos municípios de atender às necessidades humanas básicas, garantir qualidade de vida e ampliar oportunidades para a população.

Segundo Melissa Wilm, coordenadora do IPS Brasil, o índice avalia resultados concretos da vida da população. “O IPS mede resultados e não volume de investimentos, ou riquezas. Nos interessa saber se os serviços públicos estão, de fato, sendo entregues aos cidadãos”, afirmou.

No ranking geral das capitais, Curitiba (PR) ficou na liderança nacional, com nota 71,29, seguida por Brasília (DF) e São Paulo (SP).

“Apesar do bom desempenho das capitais, todas apresentam sérias dificuldades no componente de inclusão social, com altos índices de violência contra minorias, famílias em situação de rua e baixa paridade de gênero e raça nas câmaras municipais”, disse Wilm.

Quais são as 10 capitais com pior qualidade de vida no Brasil

Porto Velho (RO) — 58,59

Macapá (AP) — 59,65

Maceió (AL) — 61,96

Salvador (BA) — 62,18

Recife (PE) — 63,22

Rio Branco (AC) — 63,44

Belém (PA) — 63,90

Manaus (AM) — 63,91

Boa Vista (RR) — 64,49

Fortaleza (CE) — 65,15

Na análise por estados, Pará ficou na última posição do ranking nacional, atrás de Maranhão e Acre.

A média nacional foi de 63,40 pontos, com destaque para necessidades humanas básicas (74,58) e o pior desempenho em oportunidades (46,82). Os dados mostram uma evolução sutil em relação ao levantamento anterior.

Os indicadores mais críticos do país estão ligados a Direitos Individuais, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior.