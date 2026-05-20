As 10 cidades com melhor qualidade de vida no Brasil em 2026

O município de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, recebeu pelo terceiro ano consecutivo a melhor classificação do país no IPS Brasil 2026, com nota 73,10 em uma escala de zero a 100.

O índice, divulgado nesta quarta-feira, 20 de maio, avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais. A média nacional ficou em 63,40 pontos.

O Índice de Progresso Social mede a capacidade de uma sociedade de atender necessidades humanas básicas, garantir qualidade de vida e ampliar oportunidades, segundo o IPS Brasil.

As melhores cidades do ranking

Entre os 20 municípios com maiores notas, há predominância de cidades do Sudeste, especialmente de São Paulo. Depois de Gavião Peixoto, aparecem Jundiaí (SP), com 71,80 pontos; Osvaldo Cruz (SP), com 71,76; e Pompéia (SP), também com 71,76.

Curitiba (PR) ficou em quinto lugar no ranking nacional, com 71,29 pontos, e foi a capital mais bem avaliada do país. A lista também inclui Nova Lima (MG), Cornélio Procópio (PR), Luzerna (SC), Presidente Lucena (RS) e Maringá (PR).

Entre as capitais, Curitiba lidera, seguida por Brasília (DF), com 70,73 pontos, São Paulo (SP), com 70,64, Campo Grande (MS), com 69,77, e Belo Horizonte (MG), com 69,66.

“Apesar do bom desempenho das capitais, todas apresentam sérias dificuldades no componente de inclusão social, com altos índices de violência contra minorias, famílias em situação de rua e baixa paridade de gênero e raça nas câmaras municipais”, afirmou Melissa Wilm, coordenadora do IPS Brasil.

O que o índice mede

O IPS Brasil 2026 é dividido em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

A dimensão com maior média foi Necessidades Humanas Básicas, com 74,58 pontos. Fundamentos do Bem-estar registrou 68,81. Oportunidades teve o menor resultado, com 46,82.

Entre os 12 componentes avaliados, Moradia teve a maior pontuação média, com 87,95. Acesso à Informação e Comunicação veio em seguida, com 79,81.

Os piores resultados ficaram em Direitos Individuais, com 39,14, Acesso à Educação Superior, com 45,97, e Inclusão Social, com 47,22.

Avanço de municípios

O estudo classifica os municípios brasileiros em nove grupos de desempenho. O Grupo 1, com melhores resultados, reúne 706 municípios. O Grupo 9, com piores desempenhos, concentra 23 municípios.

Entre 2025 e 2026, 754 municípios avançaram para grupos de melhor desempenho. No mesmo período, o número de cidades nas faixas mais baixas foi reduzido em 500 municípios.

O índice é desenvolvido por Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, com base em dados públicos e atualização anual.

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