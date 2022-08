Entrevista de Lula no Jornal Nacional hoje: como assistir online

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o candidato Ciro Gomes (PDT) participaram nesta semana de entrevista ao vivo no Jornal Nacional. Nesta quinta-feira, 25, é a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera nas pesquisas. A semana de sabatinas se encerra com Simone Tebet (MDB) na sexta-feira, 26.

Para os eleitores que quiserem se informar sobre as principais propostas dos presidenciáveis, a transmissão do Jornal Nacional acontece ao vivo a partir das 20h30, e é possível assistir ao programa de graça pela televisão e pela internet, pelo site ou aplicativo do GloboPlay. Veja abaixo os detalhes e passo a passo para acessar.

Como assistir Lula no Jornal Nacional ao vivo

O sinal ao vivo não só do Jornal Nacional, mas de toda a programação da TV Globo, fica disponível online e gratuitamente nas plataformas da emissora. A transmissão é feita pelo Globoplay, plataforma de conteúdo audiovisual do Grupo Globo.

O sinal gratuito vale somente para a programação da TV aberta, como é o caso do Jornal Nacional e das entrevistas dos presidenciáveis. O Globoplay possui também conteúdos do grupo Globo da TV paga e streaming, mas essa frente fica disponível somente para assinantes.

Vale ressaltar ainda que os conteúdos da TV Globo não ficam disponíveis oficialmente no YouTube, de modo que não é possível assistir à programação por esta plataforma ao vivo de forma oficial.

Como assistir entrevista de Lula pelo computador

No computador, a forma mais fácil de assistir ao Jornal Nacional e à entrevista dos presidenciáveis é pelo site do Globoplay. Siga o passo a passo para acessar:

Passo 1 - Acessar o Globoplay: Acesse o site globoplay.globo.com e clique em "AGORA NA TV";

Acesse o site e clique em "AGORA NA TV"; Clique em "ASSISTA AGORA"

Passo 2 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir às entrevistas do Jornal Nacional ao vivo às 20h30 (horário de Brasília).

O acesso, no entanto, não está disponível para computadores e celulares localizados fora do Brasil. Nesse caso, só é possível assistir ao Jornal Nacional com uma assinatura paga do Globoplay.

Como assistir entrevista de Lula pelo celular

Pelo celular, para assistir ao Jornal Nacional e programação da TV Globo, é preciso baixar o aplicativo do Globoplay. Veja o passo a passo:

Passo 1 - Baixar o Globoplay: é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui).

é preciso baixar o aplicativo do Globoplay, disponível na PlayStore no Android (aqui) ou na Apple Store para iOS (aqui). Passo 2 - Acessar a programação ao vivo: clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo;

clique na aba "AGORA" (parte inferior da tela) e depois novamente em "ASSISTA AGORA", para acessar a programação ao vivo; Passo 3 - Cadastro ou login: Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá;

Caso você ainda não esteja logado em sua conta, uma janela de login aparecerá; Se ainda não for cadastrado no site da Globo, clique em "CADASTRE-SE";

Passo 3 - Assista: Volte à tela inicial e pronto, uma vez logado, você será capaz de assistir às entrevistas do Jornal Nacional ao vivo às 20h30 (horário de Brasília).

Como será a entrevista de Lula no Jornal Nacional

O ex-presidente Lula será o terceiro presidenciável a estar na bancada do Jornal Nacional nesta semana. A ordem é escolhida por sorteio entre os candidatos, segundo a organização do Jornal Nacional. A entrevista acontece presencialmente e ao vivo nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

A entrevista com Lula começa às 20h30, e terá duração de 40 minutos (a seção com as entrevistas no JN foi ampliada desde a eleição de 2018, quando durou 27 minutos).

Não será a primeira vez de Lula na bancada do JN: o ex-presidente já foi entrevistado no jornal nas outras vezes em que se candidatou. A última delas foi em 2006, quando Lula venceu seu hoje candidato a vice, Geraldo Alckmin (então no PSDB, hoje no PSB).

Em 2018, na última eleição, o entrevistado foi Fernando Haddad (PT), então vice na chapa de Lula e depois escolhido para substituir o ex-presidente quando este foi impedido pela Justiça de concorrer.

O presidente Jair Bolsonaro já foi entrevistado nesta semana, tendo aberto a série de entrevistas na segunda-feira, 22. Veja aqui os destaques da sabatina de Bolsonaro no JN e relembre aqui como foi a entrevista de Bolsonaro em 2018.

Quem está na frente nas pesquisas para presidente

Segundo a pesquisa EXAME/IDEIA divulgada nesta quinta-feira, 25 de agosto, as intenções de voto no primeiro turno são:

Lula tem 44% das intenções de voto, mesmo número registrado na pesquisa feita há um mês.

mesmo número registrado na pesquisa feita há um mês. Bolsonaro foi a 36%, após 33% na última pesquisa.

após 33% na última pesquisa. O aumento está no limite da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Ciro Gomes aparece com 9%;

Simone Tebet tem 4%.

Os demais candidatos fizeram 1% ou não pontuam. Brancos e Nulos somam 2%, e aqueles eleitores que dizem que não sabem são 3%. Os resultados são de pergunta estimulada, quando os nomes são apresentados ao eleitor.

Em uma pergunta espontânea, sem que o entrevistado receba uma lista, Lula tem 33% das intenções de voto, e Bolsonaro, 30%. Há um mês, o petista tinha 36%, e o atual presidente os mesmos 30%. Nesta pesquisa de agosto, Ciro Gomes tem 3%, e Simone Tebet, 2%. Os que não sabem somam 24%.

Segundo turno

A simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro ficou estável, se comparado com a última pesquisa. O petista tem 49%, ante 47% em julho. O atual ocupante do Palácio do Planalto pontuou 40%, e há um mês tinha 37%. Os dois crescimentos estão dentro da margem de erro da pesquisa.

Metodologia da pesquisa

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 19 e 24 de agosto. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A sondagem foi registrada no TSE com o número BR-02405/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

A eleição acontece em 2 de outubro e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro. Veja aqui todas as informações.

Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022

