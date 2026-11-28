O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou neste sábado, 28, que o governo estuda ampliar o Pé-de-Meia, programa de incentivo à permanência na escola. O anúncio foi feito durante uma live com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado André Janones (Rede-MG).

A ideia é aumentar a idade máxima dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) atendidos pelo programa. Hoje, o benefício vai até os 24 anos.

"A gente está estudando para a gente estender o Pé-de-Meia do EJA até os 29 anos. Então a partir do segundo semestre do ano que vem, quem tem até 29 anos, não só quem tem até 24 anos, e estiver cursando o Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos, também vai ser beneficiado pelo Pé-de-Meia", disse o ministro.

Pé-de-Meia Universitário começa em março

Barchini também confirmou que o Pé-de-Meia Universitário começará a ser pago em março de 2027. A modalidade foi promessa de campanha de Lula.

Segundo o ministro, o pagamento começará pelas universidades federais. Estudantes inscritos no CadÚnico que não recebem nenhum outro benefício terão uma bolsa de R$ 700 por mês, além de R$ 250 mensais depositados na poupança.

O programa já atende estudantes de cursos de licenciatura, como forma de estimular a formação de professores. Com a promessa de campanha, Lula pretende expandi-lo para outros universitários.

Como funciona o Pé-de-Meia

Lançado em 2024 para alunos do ensino médio, o Pé-de-Meia combina uma poupança com um auxílio mensal de R$ 200. Para receber, os estudantes precisam cumprir critérios sociais e de assiduidade, como frequência mínima às aulas e participação em exames de avaliação.

Ao final de cada ano letivo, o programa deposita mais R$ 1 mil. Entre as promessas de campanha de Lula para o quarto mandato está universalizar o Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública.