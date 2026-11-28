O ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou neste sábado, 28, que o governo federal começará a pagar o Pé-de-Meia Universitário em março de 2027. O programa busca reduzir a evasão no ensino superior entre estudantes de baixa renda.

A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal André Janones e estudantes convidados.

Inicialmente, o benefício será destinado a alunos de universidades federais inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que não recebem outros benefícios.

“Com o Pé-de-Meia Universitário, a partir de março do ano que vem, todos os estudantes, começando nas universidades federais, todos aqueles estudantes que são do CadÚnico e não recebem nenhum outro benefício, vão começar a receber uma bolsa de R$ 700 por mês e nós vamos depositar na poupança R$ 250 por mês”, disse Barchini.

Como vai funcionar o Pé-de-Meia Universitário?

Os pagamentos serão realizados durante os dez meses do ano letivo, divididos em duas modalidades:

Bolsa mensal: 700 reais, disponíveis para o estudante utilizar ao longo da graduação, totalizando 7.000 reais por ano ;

700 reais, disponíveis para o estudante utilizar ao longo da graduação, totalizando ; Poupança: depósitos mensais de 250 reais, com resgate condicionado à conclusão do curso.

Em uma graduação de quatro anos, cada beneficiário poderá receber um total de 38.000 reais, sendo 28.000 reais em bolsas ao longo do curso e outros 10.000 reais na poupança, além da correção pela inflação.

A proposta é oferecer condições financeiras para que os universitários permaneçam nas instituições de ensino até a obtenção do diploma.