Repórter de Negócios
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 15h00.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou neste sábado, 28, que o governo federal começará a pagar o Pé-de-Meia Universitário em março de 2027. O programa busca reduzir a evasão no ensino superior entre estudantes de baixa renda.
A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal André Janones e estudantes convidados.
Inicialmente, o benefício será destinado a alunos de universidades federais inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e que não recebem outros benefícios.
“Com o Pé-de-Meia Universitário, a partir de março do ano que vem, todos os estudantes, começando nas universidades federais, todos aqueles estudantes que são do CadÚnico e não recebem nenhum outro benefício, vão começar a receber uma bolsa de R$ 700 por mês e nós vamos depositar na poupança R$ 250 por mês”, disse Barchini.
Os pagamentos serão realizados durante os dez meses do ano letivo, divididos em duas modalidades:
Em uma graduação de quatro anos, cada beneficiário poderá receber um total de 38.000 reais, sendo 28.000 reais em bolsas ao longo do curso e outros 10.000 reais na poupança, além da correção pela inflação.
A proposta é oferecer condições financeiras para que os universitários permaneçam nas instituições de ensino até a obtenção do diploma.
Glossário
O que é o Pé-de-Meia Universitário?
Versão para o ensino superior do Pé-de-Meia, programa do governo federal de incentivo financeiro à permanência estudantil. Prevê bolsa mensal de R$ 700 e depósitos de R$ 250 em poupança para universitários de baixa renda, começando pelas universidades federais em 2027.
O que é evasão no ensino superior?
Abandono do curso de graduação antes da conclusão. Entre as principais causas estão dificuldades financeiras, a necessidade de trabalhar e problemas de adaptação à vida acadêmica.
O que é o Cadastro Único?
Registro do governo federal, conhecido como CadÚnico, que reúne informações sobre famílias de baixa renda. É usado para selecionar beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família e o Pé-de-Meia.
O que é correção pela inflação?
Atualização de um valor de acordo com um índice de preços, para que o dinheiro guardado mantenha seu poder de compra ao longo do tempo.