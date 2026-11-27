O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, diz que a pasta estuda um programa direcionado a empresas do Simples do setor de eventos que tenham dívidas para o fisco nos moldes do perdão dos passivos dos microempreendedores individuais (MEIs) com a União.

Pereira, que foi responsável pelo desenho do Prospera MEI, pacote de medidas voltadas às empresas individuais lançado às vésperas da eleição, também defende uma reforma no Simples que eleve os teto de faturamento do regime (hoje de R$ 4,8 milhões por ano), mas que mude alíquotas de contribuição e altere a elegibilidade de quem pode acessá-lo.

"Não tem nada decidido ainda, mas defendo uma reforma mais geral do sistema para corrigir injustiças de contribuintes que estão sufocados (com os impostos) e também eliminar distorções de gente que está pagando alíquota baixa", diz ele.

Em entrevista à EXAME, o ministro também defende a indicação do presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para o Ministério da Fazenda e diz que críticas de aliados ao nome do banqueiro são naturais.

Dirigente do PSB nacional, Pereira já foi secretário nacional de Justiça e secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (o Conselhão) no atual mandato de Lula.

Leia a entrevista:

O presidente Lula anunciou o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para a Fazenda. O que isso indica sobre a política econômica para o quarto mandato?

Trabuco é um quadro muito qualificado do mundo empresarial brasileiro e representa a construção de um setor financeiro sólido no país, que consolida uma economia sofisticada. Pessoalmente, eu tive a oportunidade de conviver com ele no Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável) e posso assegurar o compromisso público dele com o país e o fato de ele não se preocupar apenas com a questão fiscal, mas também com políticas sociais. Devemos esperar dele a manutenção da tradição dos ministros da Fazenda do presidente Lula, que são comprometidos com a responsabilidade fiscal do país, mas a favor de políticas públicas e de desenvolvimento.

Há críticas na base aliada do governo à nomeação...

É natural que as forças políticas variadas se manifestem e discutam as nomeações. Um grau de divergência é normal e faz bem à democracia.

Como estão as conversas para a composição dos demais ministérios? O PSB seguirá no comando do ministério do Empreendedorismo?

Quem decide isso é o presidente Lula. Os partidos estão em conversas com o Edinho (Silva, presidente do PT), mas tudo depende do presidente, que está tomando um bom tempo para avaliar o que deseja do seu quarto mandato.

Lula tem muitos aliados derrotados nas urnas que almejam espaço no governo. Tem lugar para todos?

É natural olhar pros que perderam, mas o governo vai ter uma tese, uma linha, um projeto. O debate é mais sobre os quadros que melhor atendem ao plano do que vai ser o Lula 4. E aí no PT e no PSB, tem gente boa demais. No meu partido, o João (Campos, ex-prefeito de Recife e presidente nacional da sigla), o Alckmin, a Simone (Tebet, ex-ministra do Planejamento), o Márcio (França, ex-ministro do Empreendedorismo), o (Renato) Casagrande, o (senador) Cid Gomes, a Tabata Amaral, a Ava Santiago e muitos outros.

Mas política não é só cargo. Tem gente que começará a organizar as bases municipais para as próximas eleições, pensar um pouco como é que os partidos vão se organizar. Nós, por exemplo, acabamos de fazer uma federação com o PDT. Precisamos pensar em como esses diferentes atores vão desempenhar as missões que a gente tem.

O governo atendeu à demanda por aumento do teto de faturamento dos MEIs. Pretende reajustar também o teto do Simples Nacional?

Tanto o aumento do teto do MEI quanto o aumento do teto do Simples são demandas que a gente considera meritórias. O problema é que, no caso do MEI, você tem um impacto fiscal tolerável para o governo federal. No caso do Simples, o impacto fiscal é mais alto e não permite que a gente faça uma atualização do teto sem um redesenho que possa absorver uma parte desse impacto fiscal. Nossa vontade é promover uma melhoria também pro Simples.

Que mudanças estão em estudo e quando o governo pretende apresentar uma proposta?

Estamos trabalhando ao longo desse ano para que no final deste governo ou começo do próximo a gente tenha uma nova proposta para o Simples que atualize o teto, eventualmente fazendo um desenho diferente do Simples, botando mais gente no sistema e tirando alguém também.

Isso inclui uma mudança nas alíquotas?

Essa é uma solução possível, mas você pode refinar um pouco quem pode estar dentro do Simples. Nossas equipes e as do Ministério do Planejamento e da Fazenda estão estudando isso. Queremos uma solução que atualize o teto, mas qualquer movimento nosso só será feito se for fiscalmente responsável.

O senhor e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já criticaram o uso do Simples por profissionais liberais com altas margens de lucro e alíquotas reduzidas. A reforma deve corrigir essa distorção?

Um dos problemas que a gente vive no Simples é que tem categorias muito diferentes lá dentro. Existem diferenças dentro do sistema, as alíquotas que são aplicadas ao comércio não são as mesmas da prestação de serviço. Mas uma pequena indústria de transformação, uma fabriquinha de camiseta que tem margem de lucro de 8% paga uma alíquota hoje no Simples que talvez possa até ser alta pra sua margem de lucro. No mesmo Simples, tem um profissional liberal com margem de lucro altíssima, de 70% a 80%, que paga uma alíquota baixa, desproporcional à margem de lucro dele.

A reforma do Simples corrigiria o problema da desatualização do teto, mas teria que enfrentar isso. Ainda não há nada decidido, mas defendo uma reforma mais ampla do sistema para corrigir injustiças com contribuintes sufocados (pelos impostos) e também eliminar distorções com quem paga alíquota baixa.

Mas não é o único aspecto (de mudança). Hoje, o modelo é contra o crescimento da empresa; o sujeito é punido quando cresce (de receita porque muda de regime). Um modelo de rampa (na mudança do enquadramento da empresa) organizaria melhor essa mudança de alíquota.

O Pix MEI, anunciado na reta final da campanha eleitoral, tem previsão de consumir R$ 5 bilhões nos próximos quatro anos. Quanto disso será alocado em 2027?

Nossa ideia é começar o PixMEI no primeiro semestre do ano que vem. Não sabemos ainda a intensidade dessa demanda e temos uma série de desafios aqui porque é um subsídio para um investimento produtivo. Não é um dinheiro que é para ir para consumo, tem que ser para o MEI fazer um investimento que aumente sua capacidade de produzir.

Como o Pix MEI e as demais medidas do Prospera MEI serão acomodados no Orçamento de 2027?

A ideia é usar o Orçamento Geral da União. O Pix MEI vai funcionar como um braço do Brasil Mais Produtivo, e o Ministério do Planejamento vai fazer as realocações próprias para que a gente possa viabilizar.

O teto do Pix MEI é de R$ 5 mil. Qual será o aporte mínimo?

A gente estima os aportes entre R$ 3.000 e R$ 5.000 por empresa, mas isso vai ser mensurado à medida que a política for sendo executada.

Será necessário apresentar um projeto de investimento para acessar o Pix MEI?

Nossa ideia é simplificar isso ao máximo e não exigir do MEI que ele tenha que fazer um projeto, mas sim provavelmente pré-qualificar alguns investimentos que seriam aceitáveis no Pix MEI. Estamos na fase final da modelagem operacional do programa.

Como será dada prioridade às mulheres empreendedoras? O peso desse critério já está definido?

O critério de elegibilidade, que permite que o MEI acesse o recurso ou não, vai ser produtivo. Depois, vamos ter critérios de ponderação, para privilegiar alguns negócios, e um deles é o de negócios de mulheres empreendedoras.

Ainda vai depender da quantidade de pedidos (de recursos) que a gente vai receber. Os homens empreendedores poderão aplicar também e seguramente receberão valores. O fato de o negócio ser tocado por uma mulher será levado em consideração para a priorização de projetos dentro desse enquadramento da produtividade.

Como funcionará a parceria com o Sebrae para orientar os beneficiários do Pix MEI?

Sim, a gente quer simplificar ao máximo esse modelo, com um mecanismo de interação digital que permita ao MEI, integrado num conjunto de outras políticas que a gente tem para esse público, pedir e receber o PixMEI. O Sebrae vai dar apoio e consultoria aos MEIs sobre como acessar o Pix MEI, em que gastar o dinheiro, que tipo de prestação de contas será feita. O MEI vai poder procurar uma Sala do Empreendedor e cursos online do Sebrae.

Como está a operacionalização do perdão das dívidas públicas dos MEIs?

A remissão das dívidas produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro, quando a lei entrar em vigor, e está condicionada ao pagamento em dia da DAS com vencimento nos seis meses subsequentes.

Economistas criticaram o perdão das dívidas pelo chamado risco moral: a possibilidade de estimular a inadimplência diante da expectativa de novos perdões. Como o senhor vê a crítica?

Esse argumento do risco moral se desfaz quando olhamos para o ecossistema dos MEIs, porque o programa sempre oferece benefícios voltados ao adimplente. O MEI que ficou inadimplente por dois ou três anos já foi punido ao ficar de fora do sistema de seguridade, não pôde receber ofertas de trabalho pelo Contrata Mais Brasil, não pôde acessar crédito com taxas menores. Na prática, é como se ele deixasse de ser MEI.

Muitos MEIs nunca se recuperaram da crise da pandemia e acumularam inadimplência não resolvida; foi um público esquecido. Agora é hora de trazer todo mundo de volta à formalidade, porque os benefícios pro governo, pra economia e pra sociedade são muito grandes.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) considerava a maior parte dessas dívidas irrecuperável. Por quê?

Estamos falando de cerca de 4 milhões de MEIs que devem algo como R$ 15 bilhões. A Receita esperava recuperar R$ 2 bilhões por ano. Mas o MEI recolhe R$ 80 por mês. Se em 2020 ele ficou quatro meses sem recolher, esse valor que era R$ 320 virou quase R$ 4.000. Para uma pessoa cuja renda média é R$ 3.500 mensais, isso é impagável.

O efeito para o governo de reequipar esses MEIs todos para a formalidade vai ser superior ao da dívida. Se esses quase 4 milhões de MEIs voltassem a recolher, teríamos uma arrecadação superior a R$ 3 bilhões ao ano. É uma medida inteligente do ponto de vista fiscal.

A gente está estudando expandir esse modelo para outros casos: no caso das empresas do Simples destinadas à exploração de negócios relacionados com eventos e assim por diante.

Quando o governo pretende apresentar a proposta sobre perdão de dívidas para essas empresas do Simples?

Estamos terminando os estudos. Ainda neste mês, teremos novidades sobre isso.

Qual é o legado da gestão do senhor no Ministério do Empreendedorismo?

Este governo recriou o ministério. Fizemos o perdão de dívidas, o aumento do teto, o Prospera MEI, o Pix MEI. E tivemos também um papel mais político de ter reaproximado o campo progressista da agenda dos empreendedores. É o campo progressista quem fez pelos empreendedores no Brasil, o presidente Lula é o único que fez política para esses empreendedores. Os governos de direita não têm legado nessa área. Mostramos que o campo progressista e a esquerda não têm de ter medo de discutir empreendedorismo, esse é um ambiente favorável para nós.