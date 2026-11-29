O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 será aplicado neste domingo, 29 de novembro, para estudantes concluintes de cursos de bacharelado e cursos superiores de tecnologia habilitados para a avaliação. Organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e é um componente curricular obrigatório.

A prova avalia o rendimento dos estudantes em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares, além das competências e habilidades desenvolvidas durante a formação acadêmica. Também considera o nível de atualização dos participantes sobre a realidade brasileira e mundial. Os resultados contribuem para o monitoramento da qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior no país.

Horários e duração da prova

Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, conforme o horário oficial de Brasília. O início da prova está previsto para as 13h30, com término às 17h30.

Os participantes deverão permanecer na sala por, no mínimo, duas horas após o início do exame, ou seja, até as 15h30. A partir das 17h, será permitido deixar o local levando o caderno de questões e a folha de anotações das respostas. Estudantes que tiveram tempo adicional aprovado poderão permanecer até as 19h.

O que levar no dia do Enade?

Para realizar a avaliação, é obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, em sua versão original e válida. Também serão aceitas versões digitais disponibilizadas em aplicativos oficiais, conforme as regras do exame.

Outro item indispensável é a caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. O Inep também recomenda que os estudantes levem o Cartão de Confirmação da Inscrição, embora a apresentação impressa não seja obrigatória. O documento reúne informações como endereço e dados da aplicação.

Água e lanche leve também podem ser levados, desde que respeitadas as orientações de embalagem e os procedimentos de fiscalização.

Antes de sair de casa, a recomendação é consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição no Sistema Enade e conferir o endereço, o número de inscrição, os horários e eventuais recursos de acessibilidade solicitados. Chegar com antecedência também é importante para evitar imprevistos.

Celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela equipe de aplicação.

Como comprovar a presença no exame?

A partir das 17h, os estudantes poderão levar o caderno de questões e a folha de anotações das respostas. O segundo documento contém um código alfanumérico de confirmação de presença, que poderá ser utilizado para comprovar a participação no exame.

A folha poderá ser entregue ao coordenador do curso, que terá a possibilidade de validar o código no Sistema Enade para registrar a presença do estudante.

Quem precisa fazer o Enade 2026?

A obrigatoriedade da participação depende da modalidade do curso e da previsão de conclusão da graduação.

Nos cursos de bacharelado, devem realizar a prova os estudantes com previsão de integralização de 80% ou mais da carga horária mínima até 31 de agosto de 2026, desde que ainda não tenham colado grau. Também estão incluídos aqueles com previsão de conclusão de 100% da carga horária até julho de 2027.

Para os cursos superiores de tecnologia, a avaliação é obrigatória para estudantes com previsão de integralização de 75% ou mais da carga horária mínima até 31 de agosto de 2026, sem colação de grau até essa data. Também devem participar os concluintes com previsão de integralização de 100% da carga horária até dezembro de 2026.

Quais cursos serão avaliados?

A edição de 2026 contempla 14 cursos de bacharelado e quatro cursos superiores de tecnologia.

Bacharelados:

Arquitetura e Urbanismo;

Sistemas de Informação;

Ciência da Computação;

Ciências Biológicas;

Química;

Engenharia Civil;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Química;

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Computação;

Engenharia de Produção;

Engenharia de Controle e Automação;

Engenharia de Alimentos.

Cursos superiores de tecnologia:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Gestão da Tecnologia da Informação;

Gestão Ambiental;

Redes de Computadores.

Questionário do Estudante também deve ser preenchido

Além da realização da prova, os concluintes inscritos precisam preencher obrigatoriamente o Questionário do Estudante. O prazo termina neste domingo, 29 de novembro, mesma data de aplicação do exame.

O formulário reúne informações sobre o perfil dos participantes, a avaliação do curso, a infraestrutura da universidade e as condições de ensino oferecidas pela instituição. O preenchimento é indispensável para que o estudante esteja regular perante o Enade.

O que acontece se o estudante faltar?

A participação é obrigatória para todos os estudantes habilitados. Quem não comparecer à prova e não apresentar uma justificativa de ausência aceita poderá ficar em situação irregular perante o Enade.

A irregularidade pode impedir a colação de grau e a conclusão dos procedimentos necessários para a emissão do diploma. Por isso, em caso de ausência, é importante acompanhar as orientações e os prazos estabelecidos pelo Inep para solicitar a justificativa e regularizar a situação acadêmica.

Quando saem os gabaritos e os resultados?

O cronograma do Enade 2026 prevê diferentes etapas de divulgação após a aplicação da prova. Os cadernos de questões e os gabaritos preliminares deverão ser disponibilizados até 11 de dezembro de 2026. Já a relação de estudantes em situação regular tem divulgação prevista para 12 de janeiro de 2027.

Os gabaritos definitivos e as expectativas de respostas das questões discursivas deverão ser publicados até 30 de abril de 2027. O Boletim de Desempenho do Estudante e o Conceito Enade, por sua vez, estarão disponíveis a partir de 30 de agosto de 2027.

Os gabaritos poderão ser consultados gratuitamente no portal do Inep, na seção Provas e Gabaritos do Enade. É necessário selecionar a versão correspondente ao curso e ao número do caderno de questões utilizado, já que cada graduação pode contar com aproximadamente cinco versões de gabarito.

As notas individuais também poderão ser consultadas a partir de 30 de agosto de 2027, pelo Sistema Enade, por meio do Boletim de Desempenho do Estudante.

A divulgação da nota individual, entretanto, não é requisito para a colação de grau. O que determina a possibilidade de conclusão dos procedimentos acadêmicos é a regularidade do estudante perante o exame.