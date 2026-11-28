Além do aplicativo, outros serviços da Caixa apresentaram instabilidade (Caixa/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 14h22.
Instabilidade nos sistemas da Caixa Econômica Federal afetou usuários na manhã de sábado, 28. Falhas começaram cedo e impactaram serviços como o Caixa Tem, FGTS e Loterias. Relatos de dificuldade de acesso aumentaram por volta das 9h, segundo o Downdetector.
Usuários relataram instabilidade nos sistemas da Caixa Econômica Federal na manhã deste sábado, 28. As falhas começaram nas primeiras horas do dia e afetaram o acesso a diferentes serviços disponibilizados pela instituição financeira.
De acordo com registros do Downdetector, plataforma que monitora relatos de instabilidade em serviços digitais, as reclamações atingiram um pico por volta das 9h.
Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), usuários também compartilharam dificuldades para acessar plataformas da instituição, como o Caixa Tem.
Além do aplicativo, outros serviços da Caixa apresentaram instabilidade, incluindo os sistemas de Caixa Habitação, FGTS e Loterias.