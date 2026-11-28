Usuários relataram instabilidade nos sistemas da Caixa Econômica Federal na manhã deste sábado, 28. As falhas começaram nas primeiras horas do dia e afetaram o acesso a diferentes serviços disponibilizados pela instituição financeira.

De acordo com registros do Downdetector, plataforma que monitora relatos de instabilidade em serviços digitais, as reclamações atingiram um pico por volta das 9h.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), usuários também compartilharam dificuldades para acessar plataformas da instituição, como o Caixa Tem.

Além do aplicativo, outros serviços da Caixa apresentaram instabilidade, incluindo os sistemas de Caixa Habitação, FGTS e Loterias.