Energia em SP só deve ser normalizada no domingo, diz Enel

Em boletim, a Enel informou que pretende restabelecer totalmente o fornecimento de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo até a noite deste domingo, 14, após o vendaval mais prolongado já registrado na capital paulista.

Segundo boletim atualizado às 10h50 deste sábado, 13, mais de 448 mil imóveis ainda estão sem luz.

O apagão ocorre desde a última quarta-feira, 10, quando ventos extremos e persistentes atingiram a cidade, provocando quedas de árvores, danos à rede elétrica e sucessivas interrupções no serviço.

Vendaval foi o mais prolongado já registrado em São Paulo, diz Inmet

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento chegaram a 82,8 km/h. Desde o início das medições, em 2006, é a primeira vez que a estação meteorológica do Mirante de Santana registra uma sequência tão longa de ventos acima de 70 km/h na capital.

Segundo a Enel sobre o reestabelecimento da energia, a duração atípica do fenômeno meteorológico agravou os danos à infraestrutura elétrica e dificultou o trabalho de recomposição.

As rajadas contínuas provocaram novas quedas de energia enquanto as equipes atuavam no religamento, prolongando o blecaute em diversas regiões.

Enel mobiliza força-tarefa com 1.800 equipes em campo

Em nota, a concessionária afirmou ter mobilizado um número recorde de profissionais, com quase 1.800 equipes trabalhando simultaneamente ao longo da quinta-feira, 11. A Enel informou que, até o momento, conseguiu restabelecer o fornecimento para cerca de 3,1 milhões de clientes, utilizando sistemas de automação e atuação direta em campo.

Mesmo assim, bairros da capital, do ABC Paulista, de Osasco, Itapecerica da Serra e municípios do interior ainda enfrentam dias consecutivos sem energia, afetando residências, comércios e serviços essenciais.

Defesa Civil alerta para mais chuva e risco elevado de transtornos

Além da crise no fornecimento de energia, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para quatro dias de chuvas intensas, entre sábado (13) e terça-feira (16). A previsão indica a passagem lenta de uma frente fria, que deve manter o tempo instável e o solo encharcado.

Os maiores riscos incluem alagamentos, enxurradas e deslizamentos, sobretudo em áreas mais vulneráveis. A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos oficiais e seguir as recomendações de segurança.