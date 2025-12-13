Brasil

Enel desloca equipes de outros estados para retomar energia em São Paulo

Segundo a empresa, cerca de 60 equipes das distribuidoras do Ceará e do Rio já atuam em conjunto com os times locais

A concessionária informou que as rajadas de vento chegaram a 82,8 km/h (Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 15h29.

A Enel informou neste sábado (13) que reforçou as equipes em São Paulo com profissionais vindos do Rio de Janeiro e do Ceará para tentar restabelecer o fornecimento de energia até domingo (14). Quatro dias após o vendaval que atingiu a capital e a região metropolitana, cerca de 500 mil imóveis seguem sem luz nas áreas atendidas pela concessionária.

Segundo a empresa, cerca de 60 equipes das distribuidoras do Ceará e do Rio já atuam em conjunto com os times locais. A Enel afirma ter 1.800 equipes mobilizadas em todo o estado e diz que 3,1 milhões de clientes já tiveram o serviço restabelecido.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a concessionária informou que as rajadas de vento chegaram a 82,8 km/h e que esta é a primeira vez desde 2006 que a cidade de São Paulo registra uma sequência tão longa de ventos acima de 70 km/h.

De acordo com a empresa, as condições meteorológicas dificultaram o trabalho, com novas interrupções ocorrendo durante as tentativas de religação.

Na sexta-feira (12), a Justiça de São Paulo determinou o restabelecimento imediato do fornecimento de energia nas áreas afetadas. A decisão, em caráter de tutela de urgência, estabelece multa de R$ 200 mil por hora em caso de descumprimento. Na nota em que anuncia a previsão de normalização até domingo, a Enel não cita a decisão judicial.

Procurada pelo O Globo sobre a ordem da Justiça, a empresa afirmou que ainda não foi intimada. “A Enel Distribuição São Paulo não foi intimada da decisão e segue trabalhando de maneira ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia ao restante da população afetada pelo evento climático”, informou em nota.

  • *Com informações da agência O Globo
