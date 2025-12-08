Defesa Civil de SP emite alerta de chuva, ventania e granizo nesta segunda

A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta segunda-feira, 8. um alerta de chuvas, ventos fortes e granizo às 13h41.

De acordo com a mensagem do alerta, a chuva se espalha pela capital e região metropolitana. Para todos que receberam o alerta no celular, é recomendado buscar abrigo em local seguro.

A cidade está em alerta amarelo de atenção, que corresponde a risco moderado e demanda monitoramento da situação

Alerta Severo: Defesa Civil de São Paulo recomenda à população buscar locais seguros durante chuva (Reprodução/Reprodução)

Há pontos de alagamento em São Paulo?

Até o momento, ainda não há pontos de alagamento na cidade, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade de São Paulo (CGE).

CGE: não há pontos de alagamento na cidade (cge/Reprodução)

Apesar disso, há tráfego com velocidade reduzida em diversos pontos da capital e região metropolitana. Ao todo, a Companhia de Engenharia de Tráfego calcula 535 quilometros de tráfego em toda a extensão da capital paulista, confira:

Norte: 50 km de lentidão (9%)

Oeste: 107 km de lentidão (20%)

Centro: 88 km de lentidão (17%)

Leste: 108 km de lentidão (20%)

Sul: 182 km de lentidão (34%)

Onde está sem luz em São Paulo?

127 mil pessoas estão sem luz na região metropolitana de São Paulo, de acordo com a Enel.

Matéria em atualização.