Defesa Civil de SP emite alerta de chuva, ventania e granizo nesta segunda

São Paulo fica sob alerta de chuvas intensas e rajadas de vento (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14h06.
Última atualização em 8 de dezembro de 2025 às 14h21.
A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta segunda-feira, 8. um alerta de chuvas, ventos fortes e granizo às 13h41.
De acordo com a mensagem do alerta, a chuva se espalha pela capital e região metropolitana. Para todos que receberam o alerta no celular, é recomendado buscar abrigo em local seguro.
A cidade está em alerta amarelo de atenção, que corresponde a risco moderado e demanda monitoramento da situação
Até o momento, ainda não há pontos de alagamento na cidade, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade de São Paulo (CGE).
Apesar disso, há tráfego com velocidade reduzida em diversos pontos da capital e região metropolitana. Ao todo, a Companhia de Engenharia de Tráfego calcula 535 quilometros de tráfego em toda a extensão da capital paulista, confira:
127 mil pessoas estão sem luz na região metropolitana de São Paulo, de acordo com a Enel.
Matéria em atualização.