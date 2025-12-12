Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Ficou sem luz? Saiba como pedir indenização à Enel

Queima de aparelhos e perda de alimentos podem gerar ressarcimento; veja o passo a passo para reclamar

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 18h45.

Consumidores afetados por falta de energia elétrica podem solicitar reembolso por prejuízos causados pelo apagão, incluindo alimentos perdidos e aparelhos danificados. Isso vale para interrupções prolongadas e falhas na prestação do serviço, segundo regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Código de Defesa do Consumidor.

Em São Paulo, o Procon-SP notificou a Enel, concessionária responsável pela distribuição na capital e região metropolitana, para que apresente informações sobre sua estrutura de atendimento e plano de contingência diante da interrupção que já ultrapassa 24 horas para parte dos clientes.

Como pedir ressarcimento em caso de falta de energia

O primeiro passo é registrar a ocorrência diretamente com a concessionária. O consumidor deve relatar o problema e formalizar o pedido de ressarcimento quando houver prejuízos materiais.

É importante guardar todos os números de protocolo e reunir provas da situação. Fotos, vídeos, notas fiscais e laudos técnicos ajudam a comprovar danos causados pela interrupção no fornecimento.

Passo a passo para registrar a reclamação

O Procon orienta que o consumidor siga a seguinte ordem:

  • abrir uma ocorrência na concessionária de energia;
  • acionar a ouvidoria da distribuidora, se não houver resposta inicial;
  • registrar reclamação nos canais da Aneel;
  • buscar apoio no consumidor.gov.br e no Procon.

Caso a concessionária não apresente solução dentro do prazo definido pela Aneel, o consumidor pode formalizar denúncia no Procon-SP.

Quando recorrer ao Procon ou à Justiça

Ao receber a reclamação, o Procon atua como mediador e pode exigir providências imediatas da concessionária. O descumprimento das obrigações pode resultar em multas administrativas.

Se o reembolso não for concedido, o consumidor pode recorrer ao Judiciário para buscar indenização por danos materiais e, em alguns casos, morais. Para isso, é essencial apresentar documentos que comprovem a falha no serviço e os prejuízos sofridos.

Na tarde desta sexta-feira, 12, a situação foi agravada pela chuva que atingiu a Grande São Paulo, ampliando os impactos no fornecimento de energia elétrica após o ciclone extratropical registrado na quarta-feira, 10.

Dados do painel de atualizações da Enel indicam aumento no número de imóveis sem luz. Entre 14h e 17h17, o total de clientes desligados passou de 633 mil para 744 mil, o equivalente a 8,75% da área de concessão. Na capital paulista, o número de unidades sem energia chegou a 540.449, representando 9,31% dos imóveis atendidos.

Acompanhe tudo sobre:EnergiaEnelIndenizaçõesProcon

Mais de Brasil

51,8% criticam atuação do governo federal na segurança, diz pesquisa

Chuva atinge São Paulo e número de imóveis sem luz sobe novamente

Por unanimidade, STF mantém decisão de Moraes sobre perda de mandato de Carla Zambelli

Ceagesp calcula prejuízo após ficar mais de 40 horas sem energia

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa destoa de NY e fecha em alta de quase 1%; na semana avança 2,16%

Future of Money

Satoshi Nakamoto: criador do bitcoin ganha estátua na Bolsa de Nova York

ESG

10 anos do Acordo de Paris: França anuncia plano para neutralidade de carbono até 2050

Um conteúdo Esfera Brasil

PL Antifacção: Senado atende a apelo do governo, mas financiamento pode dificultar o debate