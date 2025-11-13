Enem 2025: Gabarito oficial é divulgado pelo Inep; veja as respostas da 1ª prova

Repórter
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15h31.
Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 15h45.
Os gabaritos oficiais do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram divulgados nesta quinta-feira, 13. Os candidatos podem acessá-los neste link disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Esta é a primeira vez que o Inep opta por divulgar as respostas corretas em datas separadas. Até 2024, o gabarito das provas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática era publicado todo de uma vez, alguns dias após o segundo domingo do Enem.
A divulgação do gabarito permite ao candidato saber quantas questões acertou no Enem, mas ele só terá acesso à sua nota final em janeiro de 2025.
Isso ocorre por causa da aplicação da Teoria de Resposta ao Item (TRI), um método de correção utilizado pelo Enem que prioriza a coerência no desempenho dos candidatos.
Por exemplo, se um candidato acertar as questões mais difíceis, mas errar as fáceis, o sistema pode considerar isso "incoerente". Nesse caso, a TRI detecta um possível "chute" e atribui menos pontos àquele candidato. Assim, dois candidatos que acertem exatamente o mesmo número de questões podem ter notas diferentes, dependendo da coerência de suas respostas.
Os resultados individuais do Enem estarão disponíveis na Página do Participante, onde os candidatos poderão acessá-los utilizando CPF e senha, em uma data que será anunciada posteriormente.
Após a divulgação das notas, os participantes também poderão consultar a vista de sua prova de redação, disponível exclusivamente para fins pedagógicos, na mesma Página do Participante.
Para os "treineiros", o resultado será disponibilizado 60 dias após a divulgação dos resultados oficiais do Enem.
O tema da redação do Enem 2025 foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Este ano, o exame registrou um aumento significativo no número de inscritos com mais idade: 17.192 participantes, o que representa um aumento de 191% em relação a 2022.
Os estados com o maior número de participantes da terceira idade são Rio de Janeiro (3.087), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997).
O segundo dia de provas do Enem será realizado no próximo domingo. Os candidatos terão 5 horas para responder às questões das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (química, física e biologia) e Matemática e suas Tecnologias.