Enem 2025: Gabarito oficial é divulgado pelo Inep; veja as respostas da 1ª prova

Os gabaritos oficiais do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram divulgados nesta quinta-feira, 13. Os candidatos podem acessá-los neste link disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Esta é a primeira vez que o Inep opta por divulgar as respostas corretas em datas separadas. Até 2024, o gabarito das provas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática era publicado todo de uma vez, alguns dias após o segundo domingo do Enem.

Como saber a nota final do Enem?

A divulgação do gabarito permite ao candidato saber quantas questões acertou no Enem, mas ele só terá acesso à sua nota final em janeiro de 2025.

Isso ocorre por causa da aplicação da Teoria de Resposta ao Item (TRI), um método de correção utilizado pelo Enem que prioriza a coerência no desempenho dos candidatos.

Por exemplo, se um candidato acertar as questões mais difíceis, mas errar as fáceis, o sistema pode considerar isso "incoerente". Nesse caso, a TRI detecta um possível "chute" e atribui menos pontos àquele candidato. Assim, dois candidatos que acertem exatamente o mesmo número de questões podem ter notas diferentes, dependendo da coerência de suas respostas.

Como consultar a nota final do Enem?

Os resultados individuais do Enem estarão disponíveis na Página do Participante, onde os candidatos poderão acessá-los utilizando CPF e senha, em uma data que será anunciada posteriormente.

Após a divulgação das notas, os participantes também poderão consultar a vista de sua prova de redação, disponível exclusivamente para fins pedagógicos, na mesma Página do Participante.

Para os "treineiros", o resultado será disponibilizado 60 dias após a divulgação dos resultados oficiais do Enem.

Qual foi o tema da redação do Enem?

O tema da redação do Enem 2025 foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". Este ano, o exame registrou um aumento significativo no número de inscritos com mais idade: 17.192 participantes, o que representa um aumento de 191% em relação a 2022.

Os estados com o maior número de participantes da terceira idade são Rio de Janeiro (3.087), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997).

Quando será a 2ª prova?

O segundo dia de provas do Enem será realizado no próximo domingo. Os candidatos terão 5 horas para responder às questões das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (química, física e biologia) e Matemática e suas Tecnologias.