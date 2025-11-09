Redação do Enem 2025 discute o envelhecimento no Brasil

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A informação foi divulgada neste domingo, 9, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na rede social X.

Além da redação, os candidatos inscritos no Enem realizam na tarde de hoje as provas de Linguagens e Códigos e de Ciências Humanas. O exame começou às 13h30 e será encerrado às 19h (horário de Brasília).

Como é a redação

A prova de redação do Enem exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo em prosa, com até 30 linhas, a partir de uma situação-problema, de textos motivadores e dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação do candidato.

O tema da redação é sempre de natureza social, científica, cultural ou política. O texto deve apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema e defender um ponto de vista, sustentado por argumentos consistentes e coerentes.

O participante também precisa elaborar uma proposta de intervenção social — uma solução para o problema abordado — que respeite os direitos humanos. Propostas que violem esses direitos recebem nota zero. São exemplos de desrespeito referências racistas ou que incitem a violência.

A redação, que vale até 1.000 pontos, deve ser escrita em até 30 linhas, com base em textos motivadores e na proposta apresentada pelo exame.

Quais são as competências exigidas na redação do Enem?

Segundo o Inep, ao elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às competências que serão exigidas do texto:

Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.

Cada texto é avaliado por dois corretores, com formação em Letras ou Linguística, que atribuem notas de forma independente.

Cada avaliador concede uma pontuação de 0 a 200 pontos em cinco competências. A soma desses pontos resulta na nota total, que pode chegar a 1.000 pontos. A nota final do participante é a média aritmética das notas dos dois corretores.

Casos que levam à nota zero no ENEM

Entre as situações previstas no edital do Enem 2024 que resultam em nota zero na redação estão:

Fuga total ao tema proposto;

Ausência de texto na folha de redação;

Texto com até sete linhas manuscritas;

Uso predominante ou total de língua estrangeira;

Inserção de nome, assinatura, rubrica ou qualquer forma de identificação;

Falta de estrutura dissertativo-argumentativa;

Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos ou qualquer tentativa deliberada de anulação

Histórico de temas que foram redação do Enem

2024 "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil"

2023 " Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil"

2022 "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil"

2021 "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" (tema do Enem impresso e digital)

2020 "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" (tema do Enem impresso)

2020 "O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil" (tema do Enem digital)

2019 "Democratização do acesso ao cinema no Brasil"

2018 "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet"

2017 "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil"

2016 "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil"

2015 "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira"

2014 "Publicidade infantil em questão no Brasil"

2013 "Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil"

2012 "Movimento imigratório para o Brasil no século 21"

2011 "Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado"

2010 "O trabalho na construção da dignidade humana"

2009 "O indivíduo frente à ética nacional"

2008 "Como preservar a floresta Amazônica"

2007 "O desafio de se conviver com a diferença"

2006 "O poder de transformação da leitura"

2005 "O trabalho infantil na realidade brasileira"

2004 "Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação"

2003 "A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo?"

2002 "O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita?"

2001 "Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar interesses em conflito?"

2000 "Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional?"

1999 "Cidadania e participação social"

1998 "Viver e aprender"

Veja o calendário completo do Enem 2025

