Tarcísio afirma que vai expandir ensino técnico em escolas regulares de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta quinta-feira, 13, um plano para ampliar a oferta de cursos técnicos nas escolas regulares do estado de São Paulo. A partir de 2026, 2.212 escolas terão cursos de formação profissional, o que representa um aumento de 399 unidades em relação ao atual.

A iniciativa foi apresentada durante um evento. De acordo com Tarcísio, o número de estudantes matriculados em cursos técnicos em São Paulo deve atingir 321 mil no ano que vem. Esse total corresponderá, segundo as projeções do governo, a 40% das matrículas nos 2º e 3º anos do ensino médio.

Atualmente, a rede estadual tem 124 mil estudantes matriculados na modalidade e, no próximo ano, esse número chegará a 231 mil.

“A partir do ano que vem, o Estado de São Paulo terá muito mais alunos com dupla formação, saindo da escola com diplomas de ensino médio e de ensino profissionalizante. Com esse número de alunos no ensino técnico, vamos alcançar um padrão de país OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), dando um exemplo para o Brasil", explicou Tarcísio.

Para o governador, a oferta de cursos deve atender à demanda de importantes setores da economia do estado por profissionais qualificados.

"Os cursos profissionalizantes que oferecemos estão conectados com a nossa vocação, pois São Paulo é próspero no agronegócio e na indústria. Temos muitas potencialidades e precisamos de profissionais capacitados”, reforçou.

No evento, que contou com a presença de estudantes e representantes do setor empresarial, Tarcísio também reconheceu os parceiros do programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), entregando o selo "Empresa do BEEM", criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). Durante a cerimônia, foram homenageadas as escolas que mais haviam contratado estagiários.

O secretário de Educação, Renato Feder, afirmou que a meta é atingir 10 mil estudantes beneficiados até o final de dezembro, com a previsão de alcançar 30 mil estagiários até 2026.

Mais matrículas no ensino médio

Feder também declarou que, apenas na rede estadual de ensino, houve crescimento expressivo das matrículas em comparação com 2023.

“Chegamos à Secretaria da Educação em 2023 com cerca de 35 mil estudantes matriculados no Ensino Médio Técnico nas escolas estaduais e, em 2026, alcançaremos 231 mil estudantes na modalidade de ensino. Nossos estudantes têm vislumbrado, cada vez mais, as oportunidades que o futuro de estudos com a formação técnica apresenta a eles. Isso passa, especialmente, pelo programa que colocamos em prática neste ano, o Bolsa Estágio Ensino Médio – BEEM, que oferece aos nossos alunos a possibilidade de estagiar em uma empresa e receber uma bolsa de até R$ 851,46”, afirma Feder.