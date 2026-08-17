Lula mantém 5 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no 1º turno, diz pesquisa BTG/Nexus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 41% das intenções de voto, ante 36% do senador Flávio Bolsonaro, no cenário estimulado de primeiro turno da pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 17.

A diferença entre os dois é de 5 pontos percentuais.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, com 5%, e Renan Santos e Romeu Zema, com 4% cada. Augusto Cury e Samara Martins registram 1%. Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, Heró Bezerra, Edmilson Costa, Wilson Grassi Júnior e Clariana Barão aparecem com 0%.

Brancos, nulos ou eleitores que não escolheriam nenhum dos nomes somam 5%. Outros 2% não sabem ou não responderam.

Dos candidatos registrados no TSE, apenas Pablo Marçal ficou de fora.

Na série da BTG Pactual/Nexus, a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro passou de 9 pontos percentuais em 27 de julho para 5 pontos em 17 de agosto.

Em relação à última pesquisa, o petista e o senador oscilaram um ponto percentual positivo cada.

Lula lidera entre mulheres e Flávio Bolsonaro fica à frente entre homens

Os recortes da pesquisa mostram diferenças no comportamento dos grupos do eleitorado. Entre as mulheres, Lula registra 46%, ante 32% de Flávio Bolsonaro, uma diferença de 14 pontos. Entre os homens, o cenário se inverte: Flávio tem 41%, contra 36% de Lula.

A idade também diferencia o desempenho dos dois primeiros colocados. Lula marca 38% entre eleitores de 16 a 24 anos, 39% entre os de 25 a 40 anos, 41% na faixa de 41 a 59 anos e 47% entre quem tem 60 anos ou mais. Flávio Bolsonaro registra, respectivamente, 32%, 37%, 38% e 36%.

Renan Santos tem seu maior percentual entre os mais jovens. O candidato chega a 17% entre os eleitores de 16 a 24 anos, ante 4% na amostra total.

O maior contraste por escolaridade aparece entre os eleitores com ensino fundamental: Lula tem 53%, contra 31% de Flávio Bolsonaro; entre os que têm ensino médio, Flávio marca 42%, ante 35% de Lula.

No ensino superior, Lula registra 37% e Flávio Bolsonaro, 35%. Nesse segmento, Caiado chega a 7% e Renan Santos, a 8%.

Nordeste dá maior vantagem a Lula; Flávio lidera no Sul

O recorte regional mostra a maior diferença favorável a Lula no Nordeste. O presidente registra 57%, contra 25% de Flávio Bolsonaro, distância de 32 pontos percentuais. No Norte/Centro-Oeste, Lula tem 44%, Flávio, 36%, e Caiado, 10%.

Flávio Bolsonaro aparece à frente no Sul, com 47%, contra 30% de Lula. No Sudeste, o senador registra 39% e o presidente, 35%. No interior, os dois aparecem mais próximos: Lula tem 39%, ante 38% de Flávio.

A renda familiar também marca diferenças. Lula alcança 53% entre quem recebe até um salário mínimo e 52% entre famílias com renda de um a dois salários mínimos. Flávio Bolsonaro tem 30% e 27%, respectivamente.

Nas faixas superiores, o quadro se inverte. Entre famílias com renda de dois a cinco salários mínimos, Flávio registra 41% e Lula, 34%. Acima de cinco salários mínimos, são 40% para Flávio e 37% para Lula.

Flávio Bolsonaro tem 49% entre evangélicos; Lula chega a 51% entre eleitores sem religião

Entre os católicos, Lula registra 46% das intenções de voto, ante 34% de Flávio Bolsonaro. Entre os evangélicos, Flávio alcança 49%, enquanto Lula tem 30%.

Entre os eleitores sem religião, Lula registra 51%, contra 21% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos alcança 13% nesse grupo. Entre os entrevistados que declaram outras religiões, Lula tem 35% e Flávio, 34%.

Eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro mostram maior certeza do voto

O levantamento também cruzou a intenção de voto estimulada com a certeza sobre a escolha. Entre os eleitores que declaram voto em Lula, 86% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar; entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, essa parcela é de 82%.

Outros 13% dos eleitores de Lula dizem que podem mudar de voto. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, são 16%.

A disposição para mudar de candidato é maior entre os eleitores de nomes que aparecem atrás dos dois líderes. Entre os que escolhem Ronaldo Caiado, 54% dizem que podem mudar o voto. O percentual é de 51% entre os eleitores de Romeu Zema, 49% entre os de Renan Santos e 63% entre os de Samara Martins.

Lula também lidera na pesquisa espontânea

Na intenção de voto espontânea, quando o entrevistador não apresenta uma lista de candidatos, Lula aparece com 38%, e Flávio Bolsonaro, com 29%. Renan Santos registra 3%, Ronaldo Caiado, 2%, e Romeu Zema, 1%.

Outros nomes somam 3%. Os entrevistados que dizem votar branco, nulo ou em nenhum candidato representam 6%, enquanto 17% não sabem ou não responderam.

A pesquisa BTG Pactual/Nexus ouviu 2.003 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 14 e 16 de agosto. A amostra é nacional, com cobertura nas 27 unidades da Federação e distribuição proporcional por região.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03317/2026. A pesquisa tem direção de Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, e André Jácomo, diretor de Pesquisa da Nexus.