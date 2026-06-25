Crise entre Michelle e Flávio preocupa por voto feminino e aliados pregam união

A crise deflagrada pelo vídeo divulgado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) preocupa o entorno de Flávio Bolsonaro (PL) pelo impacto no voto feminino.

Presidente do PL Mulher, Michelle exerce grande influência na ala feminina do Partido Liberal e também entre eleitoras conservadoras e evangélicas.

No vídeo de 27 minutos, Michelle afirmou ter sido desrespeitada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante uma discussão sobre os rumos do partido no Ceará e acusou integrantes da família de atuarem de forma coordenada contra ela.

O vídeo ultrapassou 5 milhões de visualizações.

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A gravação foi publicada meses após o embate envolvendo uma possível aliança entre o PL e o ex-ministro Ciro Gomes na disputa pelo governo cearense. Michelle afirmou que se posicionou contra a articulação e que, após tornar sua opinião pública, recebeu uma ligação ríspida do enteado.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. Disse que eu deveria ficar fora das decisões do partido", afirmou.

Como resposta, Flávio divulgou uma nota em que afirmou que nunca desrespeitou ou humilhou uma mulher e disse que jamais faria isso com a esposa do próprio pai.

O senador pediu desculpas e elogiou a atuação da ex-primeira-dama no PL Mulher. Flávio revelou ainda que tentou convidar Michelle para uma reunião com lideranças femininas conservadoras prevista para a próxima semana, mas disse não ter recebido retorno.

Aliados de Flávio que conversaram sob reserva com a EXAME afirmaram que o embate prejudica a pré-campanha em um momento em que o senador tentava sair da defensiva após o caso Dark Horse.

A avaliação é que o momento pede "união" para que a situação não tome proporções que prejudiquem Flávio nas pesquisas. Aliados dos dois tentam reconstruir pontes para evitar um impacto eleitoral.

As pesquisas divulgadas até então mostraram que Lula tem uma vantagem de mais de 10 pontos entre as mulheres. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada no início do mês, o petista apareceu com 41% entre o público feminino e Flávio, 24%.

Como mostrou a EXAME, o voto feminino será o mais decisivo nas eleições desse ano por definir o teto da rejeição de candidatos.

Aliados tentam colocar panos quentes

Com essa preocupação, as manifestações públicas de figuras do bolsonarismo evitaram incendiar ainda mais a crise.

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), irmão de Flávio e enteado de Michelle, compartilhou a fala da esposa de Flávio. No vídeo. Fernanda Bolsonaro afirma que o senador é um "homem leve, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às duas filhas".

O deputado federal André Fernandes, defensor da chapa com Ciro Gomes no Ceará, compartilhou a nota em que Flávio pede desculpas a Michelle. O movimento foi repetido também pelo deputado federal Mario Frias (PL).

A senadora Damares Alves, aliada de Michelle, comentou o vídeo de Michelle e chamou a ex-primeira-dama de "coerente, forte e corajosa".

O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo (PL), também saiu em defesa da Michelle e disse não apoiar Ciro Gomes no Ceará.

Na manhã desta quinta-feira, Michelle também baixou o tom e afirmou não haver briga nem "raiva de ninguém", sem mencionar diretamente Flávio.

A ex-primeira-dama também pediu que "não retirem de contexto" suas falas "para gerar confusão".