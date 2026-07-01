Flávio Bolsonaro diz acreditar em reconciliação com Michelle; veja vídeo

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-DF) afirmou nesta quarta-feira, 1º, que espera superar a crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse ter convicção de que ela voltará a participar de sua campanha.

A declaração foi feita durante um encontro com mulheres conservadoras, realizado em Brasília.

Ao abrir o evento, Flávio elogiou a atuação de Michelle à frente do PL Mulher e afirmou que o trabalho da ex-primeira-dama foi decisivo para aproximar mulheres da política e incentivar candidaturas femininas.

"Eu respeito demais a Michelle e tenho convicção de que vamos superar mais esse momento difícil. Ela vai caminhar junto com a gente porque sabe que o Brasil não suporta mais quatro anos de PT", afirmou.

Flávio elogia atuação de Michelle no PL Mulher

O senador destacou que muitas lideranças presentes no encontro passaram a atuar na política após o trabalho desenvolvido por Michelle no comando do PL Mulher.

"Quero parabenizar a Michelle mais uma vez pelo trabalho que ela fez no PL Mulher. Muitas que estão aqui resolveram entrar para a política inspiradas no que ela falou e defendeu. Esse trabalho precisa ser reconhecido", disse.

A manifestação ocorre dois dias após Michelle deixar a presidência do PL Mulher, em meio ao desgaste na relação com Flávio e à insatisfação com sua participação nas decisões da campanha.

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