Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Flávio Bolsonaro diz acreditar em reconciliação com Michelle; veja vídeo

Encontro em Brasília ocorreu em meio ao desgaste com Michelle Bolsonaro e à tentativa de ampliar o apoio feminino à candidatura

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 13h27.

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-DF) afirmou nesta quarta-feira, 1º, que espera superar a crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse ter convicção de que ela voltará a participar de sua campanha.

A declaração foi feita durante um encontro com mulheres conservadoras, realizado em Brasília.

Ao abrir o evento, Flávio elogiou a atuação de Michelle à frente do PL Mulher e afirmou que o trabalho da ex-primeira-dama foi decisivo para aproximar mulheres da política e incentivar candidaturas femininas.

"Eu respeito demais a Michelle e tenho convicção de que vamos superar mais esse momento difícil. Ela vai caminhar junto com a gente porque sabe que o Brasil não suporta mais quatro anos de PT", afirmou.

Flávio elogia atuação de Michelle no PL Mulher

O senador destacou que muitas lideranças presentes no encontro passaram a atuar na política após o trabalho desenvolvido por Michelle no comando do PL Mulher.

"Quero parabenizar a Michelle mais uma vez pelo trabalho que ela fez no PL Mulher. Muitas que estão aqui resolveram entrar para a política inspiradas no que ela falou e defendeu. Esse trabalho precisa ser reconhecido", disse.

A manifestação ocorre dois dias após Michelle deixar a presidência do PL Mulher, em meio ao desgaste na relação com Flávio e à insatisfação com sua participação nas decisões da campanha.

Veja vídeo

Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroMichelle Bolsonaro

Mais de Brasil

A mulheres conservadoras, Flávio diz repudiar crítica de Paulo Figueiredo a voto feminino

Real Time Big Data: Gaspar tem 24% e Renan Calheiros, 22%, na corrida ao Senado em Alagoas

Real Time Big Data: Renan Filho e JHC empatam com 46% no 1º turno em Alagoas

Damares e Tereza Cristina faltam a encontro de mulheres com Flávio em meio a crise

Mais na Exame

Exame IN

Os timaços de França e Marrocos trazem a geopolítica para dentro do campo na Copa

Esporte

Quando é o jogo do Brasil contra a Noruega?

Mundo

PCC é a maior organização criminal internacional do hemisfério, segundo os EUA

Pop

Personagem mais famoso de Harlan Coben vai ganhar série na Netflix