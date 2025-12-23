Em Pernambuco, Lula tem 61,1% de aprovação e 36,1% de reprovação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 61,1% dos eleitores de Pernambuco, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 23. Esse é o melhor índice registrado para o presidente no estado em 2025.

Segundo o levantamento, 36,1% dos entrevistados responderam que reprovam a gestão petista, enquanto 2,9% não souberam ou não responderam.

A avaliação positiva cresce 6,2 pontos percentuais na comparação com o último levantamento. A reprovação apresentou queda de 5,5 pontos.

Desde o início do ano, a aprovação cresceu 8,6 pontos, enquanto a desaprovação teve queda de 7,6 pontos percentuais em quase um ano.

46,4% avaliam gestão petista como ótima ou boa

Na avaliação do governo, 22,4% responderam que a gestão é ótima, enquanto 24% a classificaram como boa. Já 22,6% classificaram a gestão do petista como regular, 5,5% como ruim e 23,6% como péssima.

A pesquisa Paraná ouviu 1.502 eleitores em 61 municípios pernambucanos. O grau de confiança do levantamento é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais.