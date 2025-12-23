Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Em Pernambuco, Lula tem 61,1% de aprovação e 36,1% de reprovação

Pesquisa questionou moradores em 61 municípios pernambucanos sobre o desempenho da gestão Lula

Lula: presidente alcança maior aprovação de 2025 em Pernambuco (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Lula: presidente alcança maior aprovação de 2025 em Pernambuco (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 07h30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 61,1% dos eleitores de Pernambuco, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 23. Esse é o melhor índice registrado para o presidente no estado em 2025.

Segundo o levantamento, 36,1% dos entrevistados responderam que reprovam a gestão petista, enquanto 2,9% não souberam ou não responderam.

A avaliação positiva cresce 6,2 pontos percentuais na comparação com o último levantamento. A reprovação apresentou queda de 5,5 pontos.

Desde o início do ano, a aprovação cresceu 8,6 pontos, enquanto a desaprovação teve queda de 7,6 pontos percentuais em quase um ano.

46,4% avaliam gestão petista como ótima ou boa

Na avaliação do governo, 22,4% responderam que a gestão é ótima, enquanto 24% a classificaram como boa. Já 22,6% classificaram a gestão do petista como regular, 5,5% como ruim e 23,6% como péssima.

A pesquisa Paraná ouviu 1.502 eleitores em 61 municípios pernambucanos. O grau de confiança do levantamento é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaLuiz Inácio Lula da SilvaPesquisas eleitoraisInstituto Paraná Pesquisas
Próximo

Mais de Brasil

Em Pernambuco, Lula tem 59,5% das intenções de voto e Flávio, 29,4%

“Rio atmosférico” pode provocar até 200 mm de chuva no RS nesta semana

Governo do Rio envia ao STF plano para retomar controle de áreas dominadas pelo crime

Moraes concede prisão domiciliar para general Augusto Heleno

Mais na Exame

Brasil

Em Pernambuco, Lula tem 59,5% das intenções de voto e Flávio, 29,4%

Ciência

CEO pede desculpas pela explosão no lançamento de foguete no Brasil

Negócios

Dois irmãos gaúchos compraram 2 mil caminhões e hoje faturam R$ 720 milhões

Casual

As novas safras do 'Bordeaux argentino'