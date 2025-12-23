Brasil

Em Pernambuco, Lula tem 59,5% das intenções de voto e Flávio, 29,4%

Levantamento ouviu eleitores de 61 municípios do estado sobre cenários do segundo turno e disputa entre mais candidatos nas eleições de 2026

Lula e Flávio Bolsonaro: disputa entre os dois teria 30 pontos percentuais de diferença (Divulgação)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 07h30.

No cenário de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o petista receberia a maioria dos votos em Pernambuco, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira, 23.

No levantamento, 59,5% dos entrevistados no estado pernambucano responderam que votariam em Lula, enquanto 29,4% responderam que escolheriam Flávio Bolsonaro.

Os brancos e nulos representam 6,3% dos entrevistados, enquanto 4,7% não sabem ou não opinaram.

Também foi testado uma eventual disputa entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse cenário, Lula aparece com 59,9% contra 26,1% do governador paulista.

8,6% responderam que votariam em branco ou nulo, enquanto 5,5% não sabiam ou não quiseram responder.

Nos cenários estimulados de primeiro turno — ou seja, com mais de um candidato apresentado — Lula também vence em todos os cenários.

Contra Tarcísio de Freitas, Ciro Gomes (PSDB), Ratinho Junior (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo), Lula tem 55,5% das intenções de voto.

Já no cenário em que Flávio Bolsonaro entra na disputa no lugar de Tarcísio, o filho do ex-presidente aparece com 22,2% dos votos, enquanto Lula tem 55,2%.

No recorte espontâneo — ou seja, sem que os nomes de candidatos sejam apresentados — Lula lidera, seguido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 7,9% das intenções de voto — Bolsonaro, no entanto, está inelegível e não poderá concorrer no próximo ano.

O primeiro nome que aparece na sequência é Flávio, seguido por Tarcísio de Freitas, com 1,1%, e Michelle, com 0,9%.

Ainda receberam menções Ciro Gomes (0,5%), Ratinho Junior (0,1%) e Ronaldo Caiado (0,1%)

Cenário espontâneo em Pernambuco — Paraná Pesquisas

  • Não sabe/não opinou: 40,1%
  • Lula: 55,5%
  • Branco/Nulo/Ninguém: 8,6%
  • Jair Bolsonaro: 7,9%
  • Flávio Bolsonaro: 4,5%
  • Tarcísio de Freitas: 1,1%
  • Michelle Bolsonaro: 0,9%
  • Ciro Gomes: 0,5%
  • Ratinho Junior: 0,1%
  • Ronaldo Caiado: 0,1%
  • Outros nomes: 0,7%

Cenário 1 em Pernambuco — Paraná Pesquisas

  • Lula: 55,5%
  • Tarcísio de Freitas: 13,6%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10%
  • Ciro Gomes: 9,3%
  • Não sabe/não opinou: 5,9%
  • Ratinho Junior: 3,4%
  • Ronaldo Caiado: 1,4%
  • Romeu Zema: 0,9%

Cenário 2 em Pernambuco — Paraná Pesquisas

  • Lula: 55,2%
  • Flávio Bolsonaro: 22,2%
  • Ciro Gomes: 7%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,9%
  • Não sabe/Não opinou: 4,6%
  • Ratinho Junior: 2,5%
  • Ronaldo Caiado: 1,7%
  • Romeu Zema: 0,9%

A pesquisa Paraná ouviu 1.502 eleitores em 61 municípios pernambucanos. O grau de confiança do levantamento é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais.

