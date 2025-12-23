Em Pernambuco, Lula tem 59,5% das intenções de voto e Flávio, 29,4%

No cenário de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o petista receberia a maioria dos votos em Pernambuco, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira, 23.

No levantamento, 59,5% dos entrevistados no estado pernambucano responderam que votariam em Lula, enquanto 29,4% responderam que escolheriam Flávio Bolsonaro.

Os brancos e nulos representam 6,3% dos entrevistados, enquanto 4,7% não sabem ou não opinaram.

Também foi testado uma eventual disputa entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse cenário, Lula aparece com 59,9% contra 26,1% do governador paulista.

8,6% responderam que votariam em branco ou nulo, enquanto 5,5% não sabiam ou não quiseram responder.

Nos cenários estimulados de primeiro turno — ou seja, com mais de um candidato apresentado — Lula também vence em todos os cenários.

Contra Tarcísio de Freitas, Ciro Gomes (PSDB), Ratinho Junior (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo), Lula tem 55,5% das intenções de voto.

Já no cenário em que Flávio Bolsonaro entra na disputa no lugar de Tarcísio, o filho do ex-presidente aparece com 22,2% dos votos, enquanto Lula tem 55,2%.

No recorte espontâneo — ou seja, sem que os nomes de candidatos sejam apresentados — Lula lidera, seguido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 7,9% das intenções de voto — Bolsonaro, no entanto, está inelegível e não poderá concorrer no próximo ano.

O primeiro nome que aparece na sequência é Flávio, seguido por Tarcísio de Freitas, com 1,1%, e Michelle, com 0,9%.

Ainda receberam menções Ciro Gomes (0,5%), Ratinho Junior (0,1%) e Ronaldo Caiado (0,1%)

Cenário espontâneo em Pernambuco — Paraná Pesquisas

Não sabe/não opinou: 40,1%

Lula: 55,5%

Branco/Nulo/Ninguém: 8,6%

Jair Bolsonaro: 7,9%

Flávio Bolsonaro: 4,5%

Tarcísio de Freitas: 1,1%

Michelle Bolsonaro: 0,9%

Ciro Gomes: 0,5%

Ratinho Junior: 0,1%

Ronaldo Caiado: 0,1%

Outros nomes: 0,7%

Cenário 1 em Pernambuco — Paraná Pesquisas

Lula: 55,5%

Tarcísio de Freitas: 13,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Ciro Gomes: 9,3%

Não sabe/não opinou: 5,9%

Ratinho Junior: 3,4%

Ronaldo Caiado: 1,4%

Romeu Zema: 0,9%

Cenário 2 em Pernambuco — Paraná Pesquisas

Lula: 55,2%

Flávio Bolsonaro: 22,2%

Ciro Gomes: 7%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,9%

Não sabe/Não opinou: 4,6%

Ratinho Junior: 2,5%

Ronaldo Caiado: 1,7%

Romeu Zema: 0,9%

A pesquisa Paraná ouviu 1.502 eleitores em 61 municípios pernambucanos. O grau de confiança do levantamento é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais.