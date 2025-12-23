Em Pernambuco, Lula tem 59,5% das intenções de voto e Flávio, 29,4%

Lula e Flávio Bolsonaro: disputa entre os dois teria 30 pontos percentuais de diferença (Divulgação)
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 07h30.
No cenário de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o petista receberia a maioria dos votos em Pernambuco, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira, 23.
No levantamento, 59,5% dos entrevistados no estado pernambucano responderam que votariam em Lula, enquanto 29,4% responderam que escolheriam Flávio Bolsonaro.
Os brancos e nulos representam 6,3% dos entrevistados, enquanto 4,7% não sabem ou não opinaram.
Também foi testado uma eventual disputa entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse cenário, Lula aparece com 59,9% contra 26,1% do governador paulista.
8,6% responderam que votariam em branco ou nulo, enquanto 5,5% não sabiam ou não quiseram responder.
Nos cenários estimulados de primeiro turno — ou seja, com mais de um candidato apresentado — Lula também vence em todos os cenários.
Contra Tarcísio de Freitas, Ciro Gomes (PSDB), Ratinho Junior (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo), Lula tem 55,5% das intenções de voto.
Já no cenário em que Flávio Bolsonaro entra na disputa no lugar de Tarcísio, o filho do ex-presidente aparece com 22,2% dos votos, enquanto Lula tem 55,2%.
No recorte espontâneo — ou seja, sem que os nomes de candidatos sejam apresentados — Lula lidera, seguido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 7,9% das intenções de voto — Bolsonaro, no entanto, está inelegível e não poderá concorrer no próximo ano.
O primeiro nome que aparece na sequência é Flávio, seguido por Tarcísio de Freitas, com 1,1%, e Michelle, com 0,9%.
Ainda receberam menções Ciro Gomes (0,5%), Ratinho Junior (0,1%) e Ronaldo Caiado (0,1%)
A pesquisa Paraná ouviu 1.502 eleitores em 61 municípios pernambucanos. O grau de confiança do levantamento é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais.