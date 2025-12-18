AtlasIntel: Lula termina 2025 com aprovação de 48,8% e reprovação de 50,7%

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 48,8% dos brasileiros e reprovado por 50,7%, segundo a pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 18. Cerca de 0,4% dos entrevistados não soube ou não respondeu.

Na comparação com o levantamento de novembro, a aprovação e desaprovação se mantiveram estáveis, sem alterações relevantes.

Segundo análise do instituto AtlasIntel, o resultado indica manutenção da avaliação geral e confirma a perda de tração do movimento de recuperação observado nos últimos.

Com o último resultado, o governo inicia o ano eleitoral em um cenário desfavorável, com percepção pública ainda majoritariamente negativa.

Na pesquisa de setembro, Lula havia atingido o maior patamar de aprovação desde janeiro de 2024, na terceira vez que a aprovação superou a desaprovação. Agora, a avaliação negativa permaneceu pelo segundo mês consecutivo acima da positiva.

Na avaliação do governo, 48,9% afirmam que é ruim ou péssima, enquanto 46,5% dizem que é ótimo ou bom. Apenas 4,6% avaliam a gestão como regular. Na comparação com o mês anterior, o percentual de ótimo e bom subiu 2,1 pontos percentuais.

A avaliação é do AtlasIntel é que o cenário abre espaço para ganho de

fôlego ao longo de 2026, especialmente caso o governo consiga capitalizar politicamente a

implementação de novos programas de impacto direto, como a isenção do Imposto de Renda e o

fim da obrigatoriedade das autoescolas.

Percepção de inflação volta a subir

Um dos indicadores que favoreceu para a recuperação da popularidade de Lula, encerrada nas duas últimas pesquisas, foi a queda dos preços.

No levantamento, a percepção de inflação voltou a subir levemente no último mês, interrompendo a trajetória de queda observada ao longo do segundo semestre.

O índice atual avançou de 5,1 para 5,4 pontos, enquanto as expectativas também se elevaram, de 4,4 para 4,9, sinalizando uma recomposição moderada da preocupação com preços.

Apesar do movimento, ambos os indicadores seguem abaixo dos picos registrados no início de 2025, indicando que a pressão inflacionária permanece mais contida, ainda que com sinais recentes de perda de alívio no horizonte de curto prazo.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 18.154 brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.