Paraná Pesquisas: João Campos lidera com 53,1% contra 31% de Raquel Lyra

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), lidera o cenário de 1º turno e 2º turno da corrida eleitoral ao governo de Pernambuco em 2026, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgada nesta segunda-feira, 22.

O instituto simulou dois cenários. No levantamento do primeiro turno, Campos aparece com 53,1% das intenções de voto e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), tem 31%. Eduardo Moura (Novo) registra 3,9% e Ivan Moraes (PSOL), 0,9%.

O levantamento mostra ainda que 6,5% afirmam que vão votar em branco e nulo e 4,7% não sabem ou não opinaram.

João Campos: 53,1%

Raquel Lyra: 31,0%

Eduardo Moura: 3,9%

Ivan Moraes: 0,9%

Nenhum / Branco / Nulo: 6,5%

Não sabe / Não opinou: 4,7%

Na comparação com o levantamento de agosto, Campos caiu 3,9 pontos percentuais, enquanto Lyra cresceu sete pontos. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), não foi incluído na pesquisa desse mês.

João Campos lidera no 2º turno

Na simulação de segundo turno, João Campos aparece com 55,1% contra 33,8% de Raquel Lyra. Essa foi a primeira vez que o instituto testou o cenário só com os dois nomes que devem disputar o governo do estado no próximo ano.

Nesse cenário, 6,2% afirmam que vão votar branco ou nulo, enquanto 5% não sabem ou não opinaram.

João Campos: 55,1%

Raquel Lyra: 33,8%

Nenhum / Branco / Nulo: 6,2%

Não sabe / Não opinou: 5%

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado para os eleitores, Campos tem 23,6%, enquanto a atual governadora aparece com 17,8%.

A pesquisa Paraná ouviu 1502 eleitores em 61 municípios pernambucanos. O grau de confiança do levantamento é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais.