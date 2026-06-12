Anvisa manda recolher lotes de milho para pipoca; veja embalagem

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (12 de junho de 2026), o recolhimento e a suspensão imediata da venda de todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti, distribuído pela empresa Kaza Distribuidora, R&A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda.

O motivo é uma inconsistência na embalagem do produto: o rótulo trazia a expressão "não contém glúten", mas apresentava advertências indicando presença de trigo ou possibilidade de contaminação cruzada pelo cereal.

Pela legislação sanitária brasileira, as informações são incompatíveis entre si e não podem constar simultaneamente no mesmo rótulo.

De acordo com a Anvisa, a inconsistência na rotulagem pode induzir consumidores ao erro, especialmente pessoas com doença celíaca ou outras condições que exigem restrição ao glúten.

A agência afirmou ainda que, quando um fabricante declara que o alimento pode conter trigo ou que o contém, fica proibido o uso simultâneo da expressão "não contém glúten", pois as duas mensagens são contraditórias.

A resolução determina a suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto até que a irregularidade seja corrigida. A medida vale para todos os lotes do milho para pipoca da marca Provatti.

O recolhimento passou a ser obrigatório a partir da publicação no DOU desta sexta-feira (12/06/2026). Somente após a correção integral das irregularidades e a publicação de nova autorização no Diário Oficial da União o produto poderá retornar ao mercado.

O que o consumidor deve fazer?

Quem tiver qualquer lote do milho para pipoca Provatti em casa deve suspender o consumo e o uso do produto. Os passos recomendados são:

1. Verificar a embalagem

Conferir se o produto é da marca Provatti e foi distribuído pela Kaza Distribuidora, R&A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda. A medida abrange todos os lotes em circulação.

2. Entrar em contato com o fabricante

Procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa distribuidora para obter informações sobre devolução ou reembolso do produto. Esse canal deve estar disponível na embalagem.

3. Notificar a Anvisa, se necessário

Caso tenha dificuldades para obter resposta da empresa, o consumidor pode registrar uma notificação diretamente nos canais oficiais da Anvisa, disponíveis em gov.br/anvisa.

O que fazer se já tiver comido o milho?

O milho para pipoca Provatti não apresenta risco para a população em geral.

O problema identificado é exclusivamente de rotulagem: a embalagem contém informações contraditórias sobre a presença de glúten, o que representa risco real apenas para pessoas com doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca ou alergia ao trigo.

Para esse público específico, é importante:

Ficar atento aos sintomas

A ingestão de glúten por celíacos pode provocar diarreia, inchaço abdominal, dor de estômago, fadiga e outros sintomas gastrointestinais.

Nos casos de alergia ao trigo, podem ocorrer reações como urticária, coceira, inchaço ou dificuldade para respirar.

Procurar um médico se apresentar sinais de intolerância

Caso tenha consumido o produto e apresente qualquer reação, busque atendimento médico e informe o alimento ingerido — levando a embalagem, se possível.

Sem sintomas, sem pânico

Se não houver nenhuma manifestação clínica após o consumo, a orientação é simplesmente não usar o restante do produto e aguardar as comunicações da empresa fabricante sobre o recolhimento.