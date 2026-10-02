Caso Master: Fachin pede à PF apuração 'sem exceção' de fatos ligados a integrantes do STF

RESUMO ＋ O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, pediu nesta sexta-feira, 2, uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para tratar de informações sobre o caso do banco Master. Fachin afirmou que possíveis relações de integrantes do STF com fatos investigados devem ser esclarecidas sem exceções, com respeito à autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, pediu nesta sexta-feira, 2, uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para tratar de informações relacionadas ao caso do Banco Master.

No documento, o ministro diz que chegaram a público informações sobre uma possível relação de integrantes do STF com fatos investigados no caso. Segundo Fachin, o objetivo é esclarecer todos os fatos, “sem qualquer exceção de fato ou de pessoa”.

"A propósito, sem prejuízo de procedimentos em andamento, cumpre-me esclarecer que, apenas chegue a esta Presidência relatório, expediente ou conjunto de informações dessa natureza onde tenham sido apresentados integralmente, sem exceção de pessoa, os fatos correlatos, serão dados os encaminhamentos devidos. A circunstância merece registro, sobretudo porque há inequívoco interesse institucional em que todo e qualquer fato relevante seja rigorosamente apurado, sem exceção de qualquer natureza", escreveu o ministro.

O objetivo, argumenta o presidente do STF, é "assegurar que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos, sem qualquer exceção de fato ou de pessoa, com observância rigorosa do devido processo legal, da competência dos órgãos constitucionalmente incumbidos da investigação e da persecução penal e das garantias próprias da jurisdição".

Segundo Fachin, há “inequívoco interesse institucional” na apuração rigorosa de todos os fatos. Ele ainda defende que as investigações respeitem as normas constitucionais e processuais, preservando a autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público e, ao mesmo tempo, as competências atribuídas ao STF.

No documento, o ministro reforça a disposição para diálogo e menciona uma audiência com Rodrigues, em data e horário acordados pelos gabinetes dos dois.