Quem são os destaques da publicidade no Troféu Garra 2026

A Associação de Profissionais de Propaganda (APP Brasil), fundada em 1937 para representar profissionais do mercado publicitário e promover iniciativas de capacitação, integração e desenvolvimento do setor, acaba de anunciar os vencedores da 25ª edição do Prêmio Contribuição Profissional – Troféu Garra.

A relação inclui lideranças de agências, profissionais de criação e mídia, executivos de marketing, representantes de veículos de comunicação e especialistas em tecnologia, diversidade e educação.

Entre os homenageados estão Filipe Bartholomeu, CEO da Almap e presidente executivo da BBDO no Brasil; Nina da Hora, diretora do Instituto da Hora; Samantha Almeida, diretora de marketing da TV Globo; e Ana Luiza Couto, CEO do ecossistema anacouto.

Criado em 1997 por José Francisco Queiroz, o prêmio reconhece profissionais por suas trajetórias e contribuições para o mercado de propaganda, mídia e marketing. A seleção é conduzida pela diretoria da APP Brasil e contempla categorias nacionais e regionais.

Afonso Abelhão, presidente da APP Brasil: "cada vencedor representa a força de um mercado que se reinventa, aprende e se apoia mutuamente"

“O Troféu Garra é mais do que um prêmio, é um reconhecimento ao propósito, à entrega e à paixão de profissionais que constroem todos os dias a história da comunicação no Brasil”, destaca Afonso Abelhão, presidente da APP Brasil. "Cada vencedor representa a força de um mercado que se reinventa, aprende e se apoia mutuamente. É uma celebração do talento coletivo e da capacidade de transformar desafios em novas oportunidades para toda a cadeia da propaganda.”

Quem são os vencedores do Troféu Garra 2026

CATEGORIAS NACIONAIS

Liderança

Filipe Bartholomeu — sócio e CEO da Almap e presidente executivo da BBDO no Brasil.

Atendimento e Negócios

Tatiana Pasquali Pacheco Rosa — CEO do Grupo Cheil e COO da Cheil Brasil.

Mídia

André Scaciota — chief data & media officer da WMcCann.

Criação

Sophie Schönburg — vice-presidente de criação da BETC HAVAS.

Tecnologia e Inovação

Nina da Hora — diretora do Instituto da Hora.

ESG – Diversidade e Inclusão

Ariel Nobre — CEO do Observatório da Diversidade na Comunicação (ODC).

Veículos e Plataformas

Priscila Stoliar — head de Comunicação de Marketing do SBT.

Marketing e Marcas

Samantha Almeida — diretora de marketing da TV Globo.

Planejamento e Estratégia

Ana Luiza Couto — CEO do ecossistema anacouto.

Comunicação e Conteúdo

Marcelo de Salles Gomes — presidente do Meio & Mensagem.

Educação

Eric Messa — coordenador do programa Business Communication and Media da FAAP.

Gestão e Transformação

Carol Boccia — CEO da LOLA\TBWA.

Categoria Especial

Tatiana Sampaio — professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

LIDERANÇAS REGIONAIS

Além das categorias nacionais, a premiação contempla profissionais indicados pelas unidades regionais da APP Brasil.

APP Alto Tietê e Mogi

Fabíola Pupo — cofundadora e superintendente do jornal A Semana.

APP Campinas

Cássio Botelho — fundador e CEO da Agência Desafio.

APP Lins

Fernando Oliveira — gerente de marketing da Bracol.

APP Litoral

Rafael Teixeira Martins — diretor de arte sênior na DAVID Brasil.

APP Londrina

Nilton Kenji Tanabe — diretor de cena e diretor de fotografia na NtvCine.

APP Marília

Fabiano Facina — diretor de arte na Fox Comunicação.

APP Sorocaba

Quelen Cristina Frutuoso Amaral Torres — consultora de estratégia, marca e marketing, professora, coordenadora universitária e palestrante na Anhembi Morumbi Sorocaba.

APP Vale do Paraíba

Giselle Estefano — conselheira no Grupo Band.

A cerimônia de entrega dos troféus será realizada em 13 de outubro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.