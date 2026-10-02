Quem são os destaques da publicidade no Troféu Garra 2026

Troféu Garra: um reconhecimento a lideranças de agências, profissionais de criação e mídia
Redação Exame
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16h13.
A Associação de Profissionais de Propaganda (APP Brasil), fundada em 1937 para representar profissionais do mercado publicitário e promover iniciativas de capacitação, integração e desenvolvimento do setor, acaba de anunciar os vencedores da 25ª edição do Prêmio Contribuição Profissional – Troféu Garra.
A relação inclui lideranças de agências, profissionais de criação e mídia, executivos de marketing, representantes de veículos de comunicação e especialistas em tecnologia, diversidade e educação.
Entre os homenageados estão Filipe Bartholomeu, CEO da Almap e presidente executivo da BBDO no Brasil; Nina da Hora, diretora do Instituto da Hora; Samantha Almeida, diretora de marketing da TV Globo; e Ana Luiza Couto, CEO do ecossistema anacouto.
Criado em 1997 por José Francisco Queiroz, o prêmio reconhece profissionais por suas trajetórias e contribuições para o mercado de propaganda, mídia e marketing. A seleção é conduzida pela diretoria da APP Brasil e contempla categorias nacionais e regionais.
“O Troféu Garra é mais do que um prêmio, é um reconhecimento ao propósito, à entrega e à paixão de profissionais que constroem todos os dias a história da comunicação no Brasil”, destaca Afonso Abelhão, presidente da APP Brasil. "Cada vencedor representa a força de um mercado que se reinventa, aprende e se apoia mutuamente. É uma celebração do talento coletivo e da capacidade de transformar desafios em novas oportunidades para toda a cadeia da propaganda.”
CATEGORIAS NACIONAIS
Liderança
Filipe Bartholomeu — sócio e CEO da Almap e presidente executivo da BBDO no Brasil.
Atendimento e Negócios
Tatiana Pasquali Pacheco Rosa — CEO do Grupo Cheil e COO da Cheil Brasil.
Mídia
André Scaciota — chief data & media officer da WMcCann.
Criação
Sophie Schönburg — vice-presidente de criação da BETC HAVAS.
Tecnologia e Inovação
Nina da Hora — diretora do Instituto da Hora.
ESG – Diversidade e Inclusão
Ariel Nobre — CEO do Observatório da Diversidade na Comunicação (ODC).
Veículos e Plataformas
Priscila Stoliar — head de Comunicação de Marketing do SBT.
Marketing e Marcas
Samantha Almeida — diretora de marketing da TV Globo.
Planejamento e Estratégia
Ana Luiza Couto — CEO do ecossistema anacouto.
Comunicação e Conteúdo
Marcelo de Salles Gomes — presidente do Meio & Mensagem.
Educação
Eric Messa — coordenador do programa Business Communication and Media da FAAP.
Gestão e Transformação
Carol Boccia — CEO da LOLA\TBWA.
Categoria Especial
Tatiana Sampaio — professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
LIDERANÇAS REGIONAIS
Além das categorias nacionais, a premiação contempla profissionais indicados pelas unidades regionais da APP Brasil.
APP Alto Tietê e Mogi
Fabíola Pupo — cofundadora e superintendente do jornal A Semana.
APP Campinas
Cássio Botelho — fundador e CEO da Agência Desafio.
APP Lins
Fernando Oliveira — gerente de marketing da Bracol.
APP Litoral
Rafael Teixeira Martins — diretor de arte sênior na DAVID Brasil.
APP Londrina
Nilton Kenji Tanabe — diretor de cena e diretor de fotografia na NtvCine.
APP Marília
Fabiano Facina — diretor de arte na Fox Comunicação.
APP Sorocaba
Quelen Cristina Frutuoso Amaral Torres — consultora de estratégia, marca e marketing, professora, coordenadora universitária e palestrante na Anhembi Morumbi Sorocaba.
APP Vale do Paraíba
Giselle Estefano — conselheira no Grupo Band.
A cerimônia de entrega dos troféus será realizada em 13 de outubro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.