RESUMO ＋ Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra Lula (PT) com 43% e Flávio Bolsonaro (PL) com 39% das intenções de voto no primeiro turno, em empate técnico no limite da margem de erro. Em eventual segundo turno entre os dois, Flávio registra 46% e Lula, 45%, também em empate técnico. O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

A três dias do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, os dois principais candidatos seguem tecnicamente empatados.

Segundo a nova pesquisa da Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 1, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto, em empate técnico no limite da margem de erro com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que marca 39% da preferência do eleitorado.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Renan Santos (Missão) pontua com 4%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante) e pelo governador ex-Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 3%.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 1%, assim como outros candidatos somados. Votos brancos e nulos representam 3%, e os indecisos também somam 3%.

Nos recortes demográficos, o atual presidente avança no Nordeste, onde marca 62% contra 26% do senador. Em contrapartida, Flávio Bolsonaro domina a região Sul, registrando 52% contra 27% do petista, além de liderar no Centro-Oeste com 45% a 32%.

Lula tem vantagem entre católicos, atingindo 49% ante 33% de Flávio. O cenário se inverte no segmento evangélico, em que o nome do PL marca 52% de apoio contra 31% do petista. Na segmentação por renda, o governo atual lidera com folga entre os que recebem até dois salários mínimos (56%).

Empate no segundo turno

Nas simulações de segundo turno, a disputa entre os dois líderes permanece em empate técnico. O senador fluminense aparece numericamente à frente, com 46%, contra 45% do atual presidente. Neste recorte específico, os eleitores que votariam em branco ou nulo somam 5%, e os que não sabem ou não responderam representam 4%.

Quando testado contra outros nomes, o petista empata no limite com Ronaldo Caiado (45% a 43%) e Augusto Cury (45% a 44%). Por outro lado, Lula garante vitórias estatísticas fora da margem contra o governador Romeu Zema (45% a 40%) e contra Renan Santos (45% a 38%).

Desaprovação do executivo e gargalos de rejeição

A pesquisa mede também o pulso do atual governo federal, revelando que 52% dos eleitores desaprovam o trabalho do presidente Lula. A gestão é avaliada positivamente por 46% dos entrevistados. No índice de avaliação direta, 45% consideram a gestão ruim ou péssima, ante 33% que a classificam como ótima ou boa.

Em relação à rejeição eleitoral de múltipla escolha, os dois principais concorrentes lideram o ranking de aversão. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro são rejeitados por 49% dos entrevistados. Renan Santos acumula 43% de rejeição consolidada, enquanto Ronaldo Caiado não receberia de forma alguma o voto de 39% da amostra.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro de 2026, por meio de ligações telefônicas com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09503/2026.