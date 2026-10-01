Lula no Flow: veja horário e como assistir ao vivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará uma entrevista ao podcast Flow nesta quinta-feira, 1º. O programa começará às 20h45, de acordo com o podcast e com o perfil oficial de Lula no Instagram.

Às 21h30, ocorrerá o debate presidencial de primeiro turno na TV Globo, do qual o presidente escolheu não participar.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

A transmissão da entrevista será feita no canal oficial do Flow Podcast no YouTube. Essa não é a primeira vez que o petista participa do programa. Lula também deu uma entrevista ao Flow pouco antes do segundo turno nas eleições presidenciais de 2022.

Relembre a entrevista de Lula ao Flow em 2022

Em outubro de 2022, durante a campanha para o segundo turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva participou do podcast Flow em uma entrevista que alcançou mais de 1 milhão de espectadores simultâneos.

Na ocasião, o então candidato falou sobre temas como corrupção, economia, aborto e drogas, além de criticar Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sergio Moro.

Lula também comentou sua relação com Geraldo Alckmin, então candidato a vice em sua chapa, provocou Neymar e pediu que os eleitores comparecessem às urnas no segundo turno.

Lula não estará no debate da TV Globo

Mais cedo nesta quarta-feira, 30, a campanha do presidente informou oficialmente à emissora que o candidato à reeleição não vai ao debate presidencial da emissora, nesta quinta-feira, 1º de outubro. Como a EXAME noticiou, a avaliação do entorno de Lula era que o formato do embate lhe seria desfavorável.

De acordo com o Portal G1, estão confirmadas as presenças de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

O debate será realizado na quinta-feira, a partir das 21h30, e será realizado no Rio de Janeiro. Lula terá uma agenda na cidade na sexta-feira e, até a véspera, mantinha bloqueada sua agenda para quinta-feira.

Para não perder a oportunidade de apresentar as propostas do petista, a campanha de Lula organiza uma entrevista do presidente em um podcast de grande audiência no mesmo horário do debate, como noticiou a EXAME.

A estratégia repete o que Lula já fez no primeiro e único debate presidencial desta campanha, realizado em 23 de agosto de 2026, promovido pela TV Bandeirantes.

Na ocasião, foi ao ar uma entrevista de Lula na TV Record, no mesmo horário em que os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) faziam e respondiam perguntas entre si. Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) haviam decidido não ir ao debate. No evento promovido pela Band, a decisão de Lula chegou a irritar Cury, que ensaiou desistir em cima da hora do debate.