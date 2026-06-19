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Real Time Big Data: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 37% no 1º turno no Tocantins

A pesquisa também mediu o nível de satisfação dos tocantinenses com a gestão de Lula. Ao todo 52% desaprovam a gestão do Executivo

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Divulgação/Exame)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Divulgação/Exame)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 19 de junho de 2026 às 16h21.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados no Tocantins, segundo o levantamento Real Time Big Data, divulgado nesta sexta-feira, 19.

Em um cenário de primeiro turno, os dois pré-candidatos estão com 37% das intenções de voto cada um. Os demais não passaram dos 5%, índice de Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás. Renan Santos (Missão) tem 2%.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC), e Aécio Neves (PSDB), registram 1% cada um. O mesmo índice vale para Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) somados.

Votos brancos e nulos somam 6%, e 9% não souberam responder.

Segundo turno e aprovação

Em um cenário de segundo turno entre o presidente e o senador, um novo empate: Flávio registra 41% das intenções de voto e Lula, 40%. Votos brancos e nulos chegam a 8% e indecisos a 11%.

A pesquisa também mediu o nível de satisfação dos tocantinenses com a gestão de Lula. Ao todo 52% desaprovam a gestão do Executivo, 45% aprovam e 3% não responderam.

Na questão qualitativa, 40% julgam ruim ou péssimo, 30% acham regular e 29%, ótimo ou bom.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre os dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06685/2026.

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