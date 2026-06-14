Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Tocantins?

O Tocantins deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Eduardo Gomes (PL), Irajá Abreu (PSD) e por Dorinha Seabra (União). A professora Dorinha Seabra permanece no cargo até 2031.

Já os mandatos de Eduardo Gomes e Irajá Abreu terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Tocantins, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Tocantins ao Senado:

Alexandre Guimarães (MDB)

Deputado federal pelo Tocantins, Alexandre Guimarães foi vice-prefeito de Novo Repartimento, no Pará, estado pelo qual tentou se eleger deputado estadual, ficando na suplência. É advogado e produtor rural.

Bernadete Aparecida (PSOL)

Bernadete Aparecida é pedagoga e ativista social. Iniciou sua trajetória atuando em comunidades de periferia e na Pastoral da Mulher Marginalizada em São Paulo. Ao transferir-se para o Tocantins, fundou a Casa Oito de Março, organização social pelos direitos humanos das mulheres em situação de vulnerabilidade no estado.

Carlos Gaguim (União Brasil)

Deputado federal, Carlos Gaguim já foi governador do Tocantins, eleito indiretamente em 2009. Foi vereador de Palmas e deputado estadual.

Eduardo Gomes (PL)

Senador desde 2019, Eduardo Gomes é atualmente vice-presidente do Senado Federal. Também foi deputado federal por vários mandatos.

Eli Borges (Republicanos)

Deputado federal pelo Tocantins, Eli Borges também já exerceu mandatos como deputado estadual. Pastor evangélico, tem atuação política ligada a pautas conservadoras e a defesa do agro.

Fábio Ribeiro (Rede)

Fábio Ribeiro é empresário e político, tendo atuado como articulador e gestor de projetos corporativos no Tocantins. Foi coordenador de frentes partidárias e, em 2021, foi eleito membro do Elo Nacional da Rede Sustentabilidade.

Irajá Abreu (PSD)

Senador em exercício, Irajá Abreu ocupa uma cadeira no Senado desde 2019. É natural de Goiânia (GO), e filho da ex-deputada e ex-senadora Kátia Abreu. Ex-deputado federal, foi eleito senador aos 35 anos, como o senador mais jovem da história do país.

Mauro Carlesse (PSD)

Empresário ligado ao agro, Mauro Carlesse governou o Tocantins entre 2018 e 2021, quando foi alvo de operação da Polícia Federal e afastado pelo STJ, suspeito em uma investigação relacionada ao pagamento de propina no Plano de Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins. Antes disso, foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do estado.

Vanderlei Luxemburgo (Podemos)

Treinador de futebol com passagens por diversos clubes e pela seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo é presidente da TV Jovem, emissora de televisão afiliada à Record, e possui empresas no município de Palmas. Já foi filiado ao PT e ao PSB.