Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Piauí?

Eleições Piauí: eleitores têm 11 opções de voto para o governo do estado (FUNDAC/PI e Crea-PI)
Colaboradora
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h14.
Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 15h05.
Em outubro de 2026, a população votará para presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. No estado do Piauí, a corrida pelo Palácio Karnak reúne 11 candidatos registrados na Justiça Eleitoral.
A disputa apresenta o atual governador tentando a reeleição e diversos nomes da oposição e de partidos independentes.
Confira a lista dos candidatos ao governo do Piauí em 2026 (em ordem alfabética):
A campanha do atual governador Rafael Fonteles (PT) foca na continuidade dos projetos da atual gestão, destacando investimentos recentes em infraestrutura e o alinhamento de parcerias com o governo federal.
Pelo lado da oposição conservadora e de centro, nomes como Joel Rodrigues (PP) e Elizeu Aguiar (Novo) apresentam propostas voltadas para o fomento do desenvolvimento econômico local, revisão de políticas fiscais e modernização da máquina administrativa.
No campo da esquerda independente, candidatos como Geraldo Carvalho (PSTU), Gisvaldo Oliveira (PSOL) e Santiago Belizário (UP) levantam plataformas focadas nos direitos da classe trabalhadora, na expansão do financiamento para a saúde e educação pública, além de políticas mais assertivas para a habitação popular.
As eleições de 2026, quando os eleitores escolherão o próximo governador do Piauí, ocorrerão no mês de outubro. De acordo com o calendário oficial aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno de votações está marcado para o dia 4 de outubro de 2026.
Para que a disputa pelo governo estadual seja decidida já nessa data, é necessário que o candidato mais votado obtenha mais da metade dos votos válidos (excluindo os brancos e nulos). Caso essa marca não seja atingida, haverá segundo turno, que acontecerá no dia 25 de outubro de 2026.
Para verificar o seu local de votação atualizado, emitir a versão digital do título pelo aplicativo e-Título ou conferir a relação oficial de candidatos do estado, os cidadãos podem acessar o Portal Oficial das Eleições 2026 no site do TRE-PI ou utilizar a plataforma nacional do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).