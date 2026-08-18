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Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Piauí?

Acompanhe o cenário político das eleições 2026 no Piauí. Conheça os candidatos ao governo do estado, suas principais propostas e como acompanhar as pesquisas de intenção de voto.

Eleições Piauí: eleitores têm 11 opções de voto para o governo do estado (FUNDAC/PI e Crea-PI)

Eleições Piauí: eleitores têm 11 opções de voto para o governo do estado (FUNDAC/PI e Crea-PI)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h14.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 15h05.

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Em outubro de 2026, a população votará para presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. No estado do Piauí, a corrida pelo Palácio Karnak reúne 11 candidatos registrados na Justiça Eleitoral.

A disputa apresenta o atual governador tentando a reeleição e diversos nomes da oposição e de partidos independentes.

Confira a lista dos candidatos ao governo do Piauí em 2026 (em ordem alfabética):

  • Elizeu Aguiar (Novo): Aos 56 anos, iniciou sua trajetória política como vereador de Teresina e já assumiu mandato como deputado federal. Também presidiu o River Atlético Clube;
  • Francisco Jurity (DC): exerceu os cargos de secretário de Governo e presidente da Agespisa no passado, e hoje concorre pelo partido Democracia Cristã;
  • Geraldo Carvalho (PSTU): presidente do diretório municipal do PSTU em Teresina, já liderou o Sindicato dos Bancários do Piauí;
  • Gisvaldo Oliveira (PSOL): historiador, professor universitário da Uespi e militante com longo histórico no movimento sindical e estudantil;
  • Gustavo Henrique (Avante): concorreu ao Senado em 2014 e disputa novamente o governo do estado após participar de eleições municipais e estaduais anteriores;
  • Joel Rodrigues (PP): ex-prefeito do município de Floriano por quatro mandatos e atual presidente do diretório estadual do Progressistas;
  • Lúcia Santos (PSDB): disputou vagas para a Câmara dos Deputados em 2018 e para vereadora de Teresina no ano de 2020;
  • Lourdes Melo (PCO): figura tradicional nas disputas eleitorais do estado, a candidata concorre mais uma vez ao executivo estadual;
  • Rafael Fonteles (PT): atual governador do estado do Piauí, busca a reeleição, apoiado por uma coligação que inclui legendas como MDB, PSD e PDT;
  • Ravenna Castro (Democrata): já concorreu aos cargos de deputada estadual e vereadora, apresentando seu nome agora para a gestão do governo estadual;
  • Santiago Belizário (UP): jovem atuante no movimento estudantil e nas lutas por moradia popular em solo piauiense.

Quais as principais propostas dos candidatos ao governo do Piauí?

A campanha do atual governador Rafael Fonteles (PT) foca na continuidade dos projetos da atual gestão, destacando investimentos recentes em infraestrutura e o alinhamento de parcerias com o governo federal.

Pelo lado da oposição conservadora e de centro, nomes como Joel Rodrigues (PP) e Elizeu Aguiar (Novo) apresentam propostas voltadas para o fomento do desenvolvimento econômico local, revisão de políticas fiscais e modernização da máquina administrativa.

No campo da esquerda independente, candidatos como Geraldo Carvalho (PSTU), Gisvaldo Oliveira (PSOL) e Santiago Belizário (UP) levantam plataformas focadas nos direitos da classe trabalhadora, na expansão do financiamento para a saúde e educação pública, além de políticas mais assertivas para a habitação popular.

Quando vai ser a eleição para o governo do Piauí?

As eleições de 2026, quando os eleitores escolherão o próximo governador do Piauí, ocorrerão no mês de outubro. De acordo com o calendário oficial aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno de votações está marcado para o dia 4 de outubro de 2026.

Para que a disputa pelo governo estadual seja decidida já nessa data, é necessário que o candidato mais votado obtenha mais da metade dos votos válidos (excluindo os brancos e nulos). Caso essa marca não seja atingida, haverá segundo turno, que acontecerá no dia 25 de outubro de 2026.

Para verificar o seu local de votação atualizado, emitir a versão digital do título pelo aplicativo e-Título ou conferir a relação oficial de candidatos do estado, os cidadãos podem acessar o Portal Oficial das Eleições 2026 no site do TRE-PI ou utilizar a plataforma nacional do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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