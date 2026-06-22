AtlasIntel: Marcelo Castro e Júlio César lideram disputa pelo Senado no Piauí

O senador Marcelo Castro (MDB) e o deputado federal Júlio César (PSD) lideram a disputa pelas duas vagas do Piauí no Senado Federal, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 22.

No cenário consolidado, que soma o primeiro e o segundo voto para senador, Marcelo Castro registra 20,1% das intenções de voto, seguido por Júlio César, com 15,8%. Os dois estão tecnicamente empatados.

O senador Ciro Nogueira aparece na disputa com 12,6%. Ele está tecnicamente empatado com Júlio César na disputa pela segunda vaga.

Na sequência aparecem Tiago Junqueira (PL), com 7%; Francinaldo Leão (PSOL), com 3,1%; Antônio Barros (Novo), com 2,2%; Dionísio Piauí (DC), com 2%; Pedro Laurentino (UP), com 1,2%; Jorge Lopes (PSDB), com 1,1%; Antônio José Lira (Avante), com 0,6%; e Major Paulo Roberto (Mobiliza), com 0,5%.

Os votos em branco e nulo somam 17,1%, enquanto 16,4% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

A série histórica da pesquisa mostra mudanças importantes na corrida pelo Senado. Marcelo Castro segue na liderança, mas perdeu espaço desde abril. O emedebista tinha 24,5% das intenções de voto, passou para 24,1% em maio e chegou a 20,1% em junho.

Júlio César apresentou movimento inverso. O deputado federal saiu de 11,6% em abril para 13,3% em maio e alcançou 15,8% em junho.

Já Ciro Nogueira registrou oscilação negativa no período. O senador tinha 17,7% em abril, caiu para 11,9% em maio e aparece com 12,6% no levantamento mais recente.

Entre abril e junho, Júlio César avançou 4,2 pontos percentuais, enquanto Marcelo Castro perdeu 4,4 pontos e Ciro Nogueira recuou 5,1 pontos percentuais.

Castro lidera o 1º voto e Júlio lidera o 2º

Quando considerados apenas os votos prioritários dos eleitores, Marcelo Castro lidera o cenário de primeiro voto para o Senado.

O senador registra 26,7% das intenções de voto, seguido por Ciro Nogueira, com 18,3%, e Júlio César, com 13,4%. Tiago Junqueira aparece com 7,5%, enquanto os demais candidatos não ultrapassam 5%.

No cenário de segundo voto, a liderança passa para Júlio César. O deputado registra 18,3%, à frente de Marcelo Castro, com 13,5%, e de Ciro Nogueira, com 7%.

Os percentuais de indecisos permanecem elevados. No segundo voto, 20,6% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar, enquanto 21,3% declararam intenção de votar em branco ou nulo.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.197 eleitores do Piauí entre os dias 16 e 21 de junho de 2026. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números PI-00806/2026 e BR-08344/2026.