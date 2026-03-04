Quando é a votação nas eleições de 2026? Veja calendário

As eleições gerais de 2026 no Brasil acontecem em outubro e vão definir os escolhidos para ocupar os cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados.

O pleito segue normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que organiza e fiscaliza o processo em todo o país.

O calendário eleitoral estabelece não apenas os dias de votação, mas também prazos para registro de candidaturas, propaganda partidária e pontos facultativos relacionados às eleições.

Quando é a votação do 1º turno de 2026?

O primeiro turno das eleições gerais está marcado para 4 de outubro de 2026, conforme estabelece o calendário aprovado pela Justiça Eleitoral.

Tradicionalmente, o primeiro domingo de outubro é escolhido para a votação nacional, quando os eleitores vão às urnas para definir a ocupação dos cargos pelos próximos quatro anos.

Quando acontece o segundo turno das eleições?

Caso seja necessário, o segundo turno será realizado no último domingo de outubro de 2026, no dia 25.

O pleito é realizado se nenhum dos candidatos à Presidência da República ou aos governos estaduais alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

O segundo turno é uma etapa de desempate entre os dois candidatos mais votados na primeira rodada.

Qual é o horário da votação?

O horário de votação nas eleições brasileiras é padronizado: os eleitores podem comparecer às urnas entre 8h e 17h (horário local) no dia da votação.

Esse horário é definido pela legislação eleitoral e busca atender o maior número possível de eleitores.

Quais cargos disputam o segundo turno?

O segundo turno só ocorre para os cargos que exigem maioria absoluta dos votos.

Em 2026, isso se aplica a:

Presidente da República;

Governadores dos estados e do Distrito Federal que não obtiverem mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno;

Cargos como senadores e deputados não passam por segundo turno, porque seus resultados são determinados diretamente pelos votos do primeiro turno.

As principais datas das eleições de 2026

O cronograma eleitoral traz datas importantes além dos dias de votação.

Entre os principais marcos estão:

Data final para regularizar o título de eleitor - 6 de maio;

Prazo para registro de candidaturas - 15 de agosto;

Início da propaganda eleitoral gratuita - 16 de agosto;

Votação do 1º turno - 4 de outubro;

Votação do 2º turno - 25 de outubro;

Diplomação dos eleitos - 5 e 6 de janeiro de 2027.

Quando começam as propagandas eleitorais?

A propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão tem início em agosto de 2026, conforme calendário eleitoral, e segue até dias antes do primeiro turno, conforme prazo definido pela Justiça Eleitoral.

Essa fase é regulamentada pela legislação eleitoral e é um dos principais momentos em que candidatos apresentam propostas ao eleitorado.

Além da propaganda gratuita, partidos e candidatos podem realizar divulgação em outras mídias, respeitando limites e regras previstas pela Justiça Eleitoral.