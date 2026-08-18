Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo da Paraíba?

A Paraíba vai às urnas no dia 4 de outubro de 2026 para escolher o próximo governador do estado. Além do comando do Executivo estadual, o eleitorado paraibano também vota para presidente da República, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Paraíba é hoje o 13.º maior colégio eleitoral do país, com cerca de 3,25 milhões de eleitores aptos a votar, o equivalente a 2,05% do eleitorado nacional.

Seis nomes vão disputar o Palácio da Redenção pelos próximos quatro anos: Cícero Lucena (MDB), Camilo Duarte (PCO), Efraim Filho (PL), Lucas Ribeiro (Progressistas), Pedro Coutinho (Democracia Cristã) e Yuri Ezequiel (Unidade Popular).

As candidaturas foram homologadas nas convenções partidárias, realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto, e formalizadas junto à Justiça Eleitoral até o prazo final de registro, em 15 de agosto.

Entre os candidatos estão o atual governador, um ex-prefeito da capital, um senador da República, um produtor rural e representantes de partidos de esquerda. Neste domingo (16), a campanha eleitoral já foi liberada nas ruas e na internet, com adesivaços, caminhadas e inauguração de comitês pelo estado.

Confira a lista dos candidatos ao governo da Paraíba em 2026 (em ordem alfabética):

Cícero Lucena (MDB)

Efraim Filho (PL)

Lucas Ribeiro (Progressistas)

Pedro Coutinho (Democracia Cristã)

Camilo Duarte (PCO)

Yuri Ezequiel (Unidade Popular)

O que propõe cada candidato ao governo da Paraíba?

Cícero Lucena (MDB)

Aos 69 anos, Cícero Lucena deixou a Prefeitura de João Pessoa em abril de 2026 para cumprir o prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral e concorrer ao governo do estado.

A trajetória política do candidato é longa: foi vice-governador da Paraíba entre 1991 e 1994 e, naquele ano, assumiu o comando do Executivo estadual depois do afastamento do então governador Ronaldo Cunha Lima, que deixou o cargo para disputar o Senado.

Também foi senador entre 2007 e 2015 e prefeito de João Pessoa em quatro mandatos, incluindo o atual.

Sua chapa tem como candidato a vice-governador Diogo Cunha Lima, do PSD.

Durante a convenção que oficializou sua candidatura, Cícero usou a própria experiência política como argumento central da campanha, ao afirmar que o comando do estado "não é lugar para fazer experiência", em referência à disputa com o atual governador, mais novo do que o candidato do MDB.

Efraim Filho (PL)

Senador da República, Efraim Filho tem 47 anos e concorre ao governo pelo PL, partido ao qual se filiou em março de 2026, depois de deixar o União Brasil. Antes de chegar ao Senado, em 2023, o candidato cumpriu três mandatos consecutivos como deputado federal. Sua candidata a vice-governadora é Nayana Pontes, também do PL.

Lucas Ribeiro (Progressistas)

Atual governador da Paraíba, Lucas Ribeiro tem 37 anos e busca a reeleição pelo Progressistas. É filho da senadora Daniella Ribeiro e sobrinho do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, uma família com longa tradição na política paraibana.

Iniciou a carreira pública como vereador de Campina Grande, entre 2017 e 2020, e depois foi secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e vice-prefeito da cidade. Assumiu a vice-governadoria da Paraíba em janeiro de 2023, ao lado de João Azevêdo, e chegou ao cargo de governador em abril deste ano.

Formado em Direito pela Unifacisa, em Campina Grande, e mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Lucas tem como candidata a vice-governadora Lígia Feliciano, do União Brasil. Sua coligação reúne mais 11 partidos, entre eles PT, PC do B, PSB, Republicanos e União Brasil.

Pedro Coutinho (Democracia Cristã)

Produtor rural com atuação concentrada na Região Metropolitana de João Pessoa, Pedro Coutinho tem 50 anos e disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Sua candidata a vice-governadora é Lenilda Pereira, também do DC.

Segundo o partido, as principais bandeiras da candidatura são o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, o incentivo ao empreendedorismo, o fortalecimento da segurança pública e a valorização dos municípios do interior.

Camilo Duarte (PCO)

Servidor público dos Correios, Camilo Duarte tem 43 anos e é natural de Caruaru, em Pernambuco.

Iniciou a militância política em 2002, ainda estudante da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e hoje preside o Partido da Causa Operária (PCO) no estado. Esta é a sétima vez que o candidato disputa um cargo eletivo, depois de já ter concorrido a vereador, deputado, prefeito e governador.

Sua chapa tem Marcos José, conhecido como Quinho, como candidato a vice-governador. Camilo não declarou nenhum bem à Justiça Eleitoral.

Yuri Ezequiel (Unidade Popular)

Advogado e militante de movimentos sociais, Yuri Ezequiel tem 32 anos e já foi presidente do diretório municipal da Unidade Popular (UP) em João Pessoa. Esta é a segunda vez que tenta um cargo eletivo: em 2024, foi candidato à Prefeitura de João Pessoa, mas não se elegeu.

Sua candidata a vice-governadora é Carminha Lourenço, também da UP. Yuri é o candidato com o menor patrimônio declarado entre os seis concorrentes, apenas R$ 353,89.

Qual a estratégia de Lucas Ribeiro para se manter no governo?

Diferente dos demais candidatos, Lucas Ribeiro chega à disputa de 2026 já no comando do estado, e não como um desafiante.

O atual governador assumiu o cargo em 2 de abril, depois da renúncia de João Azevêdo (PSB), que deixou a cadeira de governador para poder concorrer a uma vaga no Senado Federal, já que a legislação eleitoral exige que chefes do Executivo se afastem do cargo com antecedência para disputar outra função pública.

Essa ascensão antecipada deu a Lucas Ribeiro um período à frente do Executivo estadual antes mesmo do início oficial da campanha, o que tem sido usado como parte da estratégia de reeleição.

O discurso do candidato aposta na continuidade da gestão iniciada por João Azevêdo, do qual foi vice-governador entre 2023 e o início deste ano, e no apoio de uma ampla coligação, formada por mais de dez partidos.

A proximidade política com o governo federal também compõe a estratégia. Na Paraíba, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição, apoia a candidatura de Lucas Ribeiro ao governo do estado.

Como está a disputa pelo governo da Paraíba?

As pesquisas de intenção de voto mostram um cenário de disputa acirrada entre os três nomes mais competitivos: Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Efraim Filho.

Um levantamento do Instituto Índice, com entrevistas realizadas entre 10 e 12 de julho, apontou Cícero Lucena na liderança, com 33,4% das intenções de voto no cenário estimulado, seguido por Lucas Ribeiro, com 28,3%, e Efraim Filho, com 16,5%.

Já uma pesquisa do Instituto IPOPP, feita entre 6 e 11 de julho, mostrou resultado oposto: Lucas Ribeiro à frente, com 32,35%, Cícero Lucena com 24,40% e Efraim Filho com 12,50%.

A divergência entre institutos é normal em cenários de disputa apertada e reforça que a corrida ainda está em aberto a menos de dois meses da votação.

Todas as pesquisas citadas foram registradas na Justiça Eleitoral, conforme exige a legislação eleitoral brasileira, e podem ser consultadas publicamente no sistema da própria Justiça Eleitoral.

Quando vai ser a eleição para o governo de Paraíba?

O primeiro turno das Eleições de 2026 está marcado para o dia 4 de outubro, um domingo. Caso nenhum candidato ao governo da Paraíba receba mais da metade dos votos válidos nessa etapa, um segundo turno entre os dois mais votados será realizado em 25 de outubro, também um domingo, conforme o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

A posse do governador eleito está prevista para de janeiro de 2027, dando início a um mandato de quatro anos à frente do Executivo estadual.