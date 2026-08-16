Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo de Goiás?

As eleições gerais de 2026 estão marcadas para o mês de outubro. Neste ano, os eleitores goianos e de todo o Brasil irão às urnas para escolher o próximo presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

No estado de Goiás, a corrida pelo Palácio das Esmeraldas já movimenta o cenário político, com seis nomes registrados para a disputa.

Conheça os candidatos ao governo de Goiás

Daniel Vilela (MDB)

Danilo Pinheiro Evangelista da Silva (PCO)

Luciana Amorim (UP)

Luis Cesar Bueno (PT)

Marconi Perillo (PSDB)

Wilder Morais (PL)

Quais são as propostas dos candidatos ao governo de Goiás?

Os planos de governo oficiais de cada candidato são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem tem o apoio do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado?

Ronaldo Caiado é uma das figuras políticas de maior influência em Goiás e com papel decisivo nas eleições estaduais. O nome que conta com o seu apoio irrestrito para a sucessão no Palácio das Esmeraldas é Daniel Vilela (MDB).

A parceria entre os dois foi consolidada nas eleições anteriores, quando Vilela integrou a chapa como vice-governador. O apoio de Caiado garante a Daniel Vilela a estrutura da atual máquina pública e a força política de prefeitos e lideranças do interior do estado.

Pesquisa para governador do estado de Goiás 2026: quem está na liderança?

A disputa pelo Governo de Goiás ainda está em fase de pré-campanha, mas os levantamentos de intenção de voto já indicam uma liderança no cenário estadual. A pesquisa Genial/Quaest, divulgada em 30 de julho de 2026, aponta Daniel Vilela (MDB) na liderança, com 37% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.

Na sequência aparecem Marconi Perillo (PSDB), com 21%, e Wilder Morais (PL), com 11%. Luís César Bueno (PT) registra 3%, enquanto Cíntia Dias (PSOL) aparece com 1%.

O resultado confirma a vantagem de Vilela observada em outros levantamentos recentes. Em julho, a Paraná Pesquisas havia registrado 44,4% para Vilela, contra 25,4% de Perillo e 11,5% de Wilder Morais; já a Real Time Big Data apontou 43%, 26% e 16%, respectivamente.

As diferenças entre os institutos mostram que os percentuais variam conforme metodologia, período de entrevistas e composição dos cenários.

Como o cenário eleitoral ainda pode sofrer alterações até o primeiro turno, é importante considerar data de realização, margem de erro, número de entrevistados e registro no TSE ao comparar pesquisas. A pesquisa Genial/Quaest mais recente deve ser lida dentro desse contexto, sem tratar os percentuais como uma previsão do resultado eleitoral.